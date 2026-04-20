Украина еще три года будет жить с отключениями: каким городам будет сложнее всего, — эксперт

В Украине перебои с электроснабжением могут продолжаться минимум несколько лет из-за масштабных повреждений энергосистемы и отсутствия достаточного резерва мощностей. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью пояснил, что самая сложная ситуация уже сейчас наблюдается в Киеве, Одессе, Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

Украинская энергосистема остается в крайне сложном состоянии, и отключения электроэнергии могут возникать в любой момент как минимум в течение нескольких лет. Даже при наличии всех необходимых ресурсов полное восстановление займет не менее трех лет, сообщает Александр Харченко в интервью изданию Telegraf.

Эксперт отмечает, что ситуация осложняется значительными повреждениями как генерации, так и распределительных сетей. Из-за этого любой элемент системы, в частности трансформаторы, которые обеспечивают электричеством сотни тысяч домохозяйств, могут выходить из строя в любой момент.

"Сеть сейчас в состоянии, когда гарантировать надежную работу невозможно: нет достаточного резервирования, нет мощностей даже для полноценного восстановления — потому что мы ожидаем новых ударов, которые сведут дополнительные усилия на нет. Энергосистема страны истощена, и я не вижу сценариев, когда привести ее в порядок удастся менее чем за три года", — пояснил Харченко.

Эксперт отметил, что при условии активной работы восстановление энергосистемы может растянуться примерно на десять лет. Если же этим вопросом не заниматься системно, проблема фактически останется на неопределенный срок. По его словам, отказ инвестировать в электроэнергетику неизбежно приводит к отсутствию стабильного электроснабжения.

"Объективно самая сложная ситуация — Киев, Одесса, Харьковский регион. Также очень сложно в Сумской и Черниговской областях — все, что близко к ударам. Эти регионы сейчас в худшем положении", — подчеркнул эксперт.

Харченко прогнозирует, что украинцам придется жить с графиками отключений еще как минимум несколько лет, даже в самом оптимистичном сценарии. При этом он не видит реальных предпосылок для быстрого возвращения к стабильному электроснабжению.

Эксперт отметил, что украинцы уже хорошо адаптировались к условиям нестабильного электроснабжения и понимают, как подготовиться к отключениям. По его словам, оптимальным решением является использование инвертора с аккумулятором в квартире, установка солнечных панелей, а также наличие генератора на случай длительных перебоев.

"Все зависит от уровня достатка, но есть и много бюджетных решений, которые вполне помогают. Также стоит заботиться о состоянии многоквартирных домов — циркуляционные насосы, резервные источники питания для них, проверка систем отопления. Эта зима многим киевлянам объяснила, что от состояния тепловых сетей тоже очень много зависит", — посоветовал Харченко.

Отдельно эксперт обратил внимание на сезонный фактор. По его словам, графики отключений могут усиливаться в периоды пиковой нагрузки — зимой, а также в июле и августе, когда растет потребление электроэнергии из-за жары. В то же время в летний период ограничения могут сначала касаться промышленных потребителей, а уже в случае критической ситуации — населения.

Напомним, что действующий тариф на электроэнергию в Украине сохраняется до конца мая, однако уже с июня возможно его повышение. Эксперт Станислав Игнатьев пояснил, что новая цена может заработать после месяца обсуждений и согласований.

