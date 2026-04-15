Свет в Украине может подорожать уже летом: эксперт назвал возможные сроки

Действующий тариф на электроэнергию в Украине останется неизменным до конца мая, однако уже с июня цена может вырасти. В то же время, по словам энергетического эксперта Украинского института будущего Станислава Игнатьева, уже с начала лета возможно повышение стоимости электричества.

В апреле и мае украинцы продолжат платить за электроэнергию по действующим расценкам, сообщил доктор технических наук, профессор Станислав Игнатьев в эфире День.LIVE, объяснив механизм изменения тарифов. Сейчас тариф составляет 4,32 грн за кВт-ч, а для тех, кто пользуется электроотоплением и потребляет до 2000 кВт-ч, действует сниженная ставка — 2,64 грн.

Впрочем, уже в начале лета цена может вырасти. Он пояснил, что до завершения отопительного сезона, который фактически длится до 30 апреля, в Украине действует текущий тариф. Именно поэтому в мае украинцы и в дальнейшем будут платить за электроэнергию по старым ценам.

"В мае они будут платить по действующему тарифу. Почему так происходит? Кейс прошлого года. До конца отопительного периода, который фактически заканчивается 30 апреля, в Украине действует действующий тариф", — отметил Игнатьев.

После завершения этого периода предусмотрено отдельное время для обсуждения возможных изменений. Если правительство, например, примет решение о повышении тарифа 1 мая, то сразу новая цена не заработает.

"Потом есть месяц на его обсуждение, если будут изменения. То есть, если, например, 1 мая правительство решит поднимать тариф, то будет еще месяц на его обсуждение, и тогда уже новый тариф может вступить в действие через 30 полных дней. Не календарных, полных дней. Поэтому ориентировочно в прошлом году это началось 1 июня", — подчеркнул Игнатьев.

По словам эксперта, в таком случае предусмотрен примерно месяц на обсуждение и согласование решения. Новый тариф может вступить в силу только после завершения этого срока — не календарного, а полного месяца. Таким образом, по аналогичному сценарию повышение стоимости электроэнергии может произойти и в этом году — ориентировочно в начале лета.

Напомним, что украинская энергосистема входит в новый этап кризиса, который сопровождается дефицитом электроэнергии, риском возвращения отключений и возможным повышением тарифов. По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, ситуация уже является сложной, а следующая зима может стать самой тяжелой за все годы независимости.

Ранее мы также информировали, что в Украине прогнозируют постепенный рост тарифов на электроэнергию для населения. Согласно оценкам, цены могут повышаться каждый год примерно на 10-20%. Это связано с необходимостью восстановления энергосистемы и приближения тарифов к рыночному уровню.