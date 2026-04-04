Свет может подорожать на 20% в ближайшее время: "Требование международных доноров"

Международные кредиторы Украины настаивают на том, чтобы страна на протяжении ближайших четырех лет поднимала тариф на электроэнергию на 25% ежегодно.

Сейчас тариф для населения дотируется со стороны государственных "Энергоатома" и "Укргидроэнерго", и он — ниже стоимости электрической энергии на оптовом рынке, рассказал "Укринформу" глава совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев.

"Достаточно позитивная динамика у "Энергоатома" по получению прибыли, то этот тариф может быть в коридоре +/-5%, то есть, грубо говоря, может быть и 20%, но может быть и 30%. Но такое требование есть. Думаю, что политическая воля сейчас будет иметь больший вес, чем требование наших кредиторов", — отметил эксперт.

Вероятность того, что, начиная с лета тариф может измениться в коридоре 20% (+/-5%), есть.

Игнатьев считает, что Украине нужно смотреть в сторону возобновляемой энергетики, которая экономически более выгодна.

"Построить 1 МВт солнечной электростанции или 1 МВт ветряной электростанции — в разы дешевле, чем строить или перестраивать угольные электростанцию или заниматься газопоршневой генерацией, то есть возобновляемая энергия сейчас наиболее дешевая", — подчеркивает он.

По его словам, уже есть случаи рекордной окупаемости солнечных электростанций, буквально до двух лет:

"Поэтому здесь очень важны два аспекта. Первый — вернуть доверие украинского государства к бизнесу, а бизнес должен понять, что он имеет в виде Украины как государства прозрачного открытого игрока. Мы помним, что у нас еще есть колоссальные задолженности на рынке электроэнергии, в частности, по зеленому тарифу. Во-вторых, нужно делать открытый и прозрачный оптовый рынок электроэнергии, … и соответственно этому бизнес будет больше инвестировать в новую генерацию".

Игнатьев отмечает, что новая зеленая энергетика существенно изменит энергетическую карту Украины и ее энергетический ландшафт.

Ранее о том, что к лету тариф на электроэнергию может вырасти на 20%, говорил Олег Попенко, председатель Союза потребителей коммунальных услуг.

По его прогнозам, к 2028 году тариф составит около 7,5 грн/кВт. Кроме того, ожидается повышение тарифов на газ, что приведет к росту стоимости тепла и горячей воды.

