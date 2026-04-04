Світло може подорожчати на 20% найближчим часом: "Вимога міжнародних донорів"

Міжнародні кредитори України наполягають на тому, щоб країна протягом найближчих чотирьох років піднімала тариф на електроенергію на 25% щорічно.

Наразі тариф для населення дотується з боку державних "Енергоатому" та "Укргідроенерго", і він — нижчий за вартість електричної енергії на оптовому ринку, розповів "Укрінформу" голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв.

"Досить позитивна динаміка в "Енергоатома" щодо отримання прибутку, то цей тариф може бути в коридорі +/- 5%, тобто, грубо кажучи, може бути і 20%, але може бути і 30%. Але така вимога є. Думаю, що політична воля зараз матиме більшу вагу, ніж вимога наших кредиторів", — зазначив експерт.

Імовірність того, що, починаючи з літа, тариф може змінитися в коридорі 20% (+/-5%), є.

Ігнатьєв вважає, що Україні потрібно дивитися в бік відновлюваної енергетики, яка економічно вигідніша.

"Побудувати 1 МВт сонячної електростанції або 1 МВт вітряної електростанції — в рази дешевше, ніж будувати або перебудовувати вугільну електростанцію або займатися газопоршневою генерацією, тобто поновлювана енергія зараз найдешевша", — підкреслює він.

За його словами, вже є випадки рекордної окупності сонячних електростанцій, буквально до двох років:

"Тому тут дуже важливі два аспекти. Перший — повернути довіру української держави до бізнесу, а бізнес має зрозуміти, що він має у вигляді України як держави прозорого відкритого гравця. Ми пам'ятаємо, що в нас ще є колосальні заборгованості на ринку електроенергії, зокрема, за зеленим тарифом. По-друге, потрібно робити відкритий і прозорий оптовий ринок електроенергії, ... і відповідно до цього бізнес буде більше інвестувати в нову генерацію".

Ігнатьєв зазначає, що нова зелена енергетика суттєво змінить енергетичну карту України та її енергетичний ландшафт.

Раніше про те, що до літа тариф на електроенергію може зрости на 20%, говорив Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг.

За його прогнозами, до 2028 року тариф становитиме близько 7,5 грн/кВт. Крім того, очікується підвищення тарифів на газ, що призведе до зростання вартості тепла і гарячої води.

