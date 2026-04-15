Світло в Україні може подорожчати вже влітку: експерт назвав можливі строки

Чинний тариф на електроенергію в Україні залишиться незмінним до кінця травня, однак уже з червня ціна може зрости. Водночас, за словами енергетичного експерта Українського інституту майбутнього Станіслава Ігнатьєва, уже з початку літа можливе підвищення вартості електрики.

У квітні та травні українці продовжать платити за електроенергію за чинними розцінками, повідомив доктор технічних наук, професор Станіслав Ігнатьєв в ефірі День.LIVE, пояснивши механізм зміни тарифів. Зараз тариф становить 4,32 грн за кВт·год, а для тих, хто користується електроопаленням і споживає до 2000 кВт·год, діє знижена ставка — 2,64 грн.

Втім, уже на початку літа ціна може зрости. Він пояснив, що до завершення опалювального сезону, який фактично триває до 30 квітня, в Україні діє поточний тариф. Саме тому в травні українці й надалі платитимуть за електроенергію за старими цінами.

"В травні вони будуть платити по чинному тарифу. Чому так відбувається? Кейс минулого року. До кінця опалювального періоду, який фактично закінчується 30 квітня, в Україні діє чинний тариф", — зазначив Ігнатьєв.

Після завершення цього періоду передбачено окремий час для обговорення можливих змін. Якщо уряд, наприклад, ухвалить рішення про підвищення тарифу 1 травня, то одразу нова ціна не запрацює.

"Потім є місяць на його обговорення, якщо будуть зміни. Тобто, якщо, наприклад, 1 травня уряд вирішить піднімати тариф, то буде ще місяць на його обговорення, і тоді вже новий тариф може вступити в дію через 30 повних днів. Не календарних, повних днів. Тому орієнтовно в минулому році це розпочалось 1 червня", — наголосив Ігнатьєв.

За словами експерта, у такому випадку передбачено приблизно місяць на обговорення і погодження рішення. Новий тариф може набрати чинності лише після завершення цього терміну — не календарного, а повного місяця. Отже, за аналогічним сценарієм підвищення вартості електроенергії може відбутися і цього року – орієнтовно на початку літа.

Нагадаємо, що українська енергосистема входить у новий етап кризи, який супроводжується дефіцитом електроенергії, ризиком повернення відключень і можливим підвищенням тарифів. За словами керівника ГУР Кирила Буданова, ситуація вже є складною, а наступна зима може стати найважчою за всі роки незалежності.

Раніше ми також інформували, що в Україні прогнозують поступове зростання тарифів на електроенергію для населення. Згідно з оцінками, ціни можуть підвищуватися щороку приблизно на 10–20%. Це пов’язано з потребою відновлення енергосистеми та наближення тарифів до ринкового рівня.