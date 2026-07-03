Українці вже отримують платіжки з новими тарифами на воду, і в окремих містах вартість послуг зросла майже вдвічі. Чому подорожчала саме вода, де доведеться платити найбільше та чи чекати нових підвищень в інших регіонах?

У липні в багатьох містах України зросли тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. У деяких громадах вартість кубометра води збільшилася майже вдвічі через зміну правил формування тарифів. Тепер їх для населення встановлюють органи місцевого самоврядування. Так, зокрема, підвищення тарифів затверджено в Умані. Там нові тарифи набули чинності вже від 1 липня, про що повідомила Уманська міська рада.

На Київщині також заявили про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.

Зростають тарифи на воду і у Вінниці, Черкасах, Одесі, Луцьку, Рівному, Тернополі, Дніпрі.

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Чому дорожчає саме вода

Після початку повномасштабної війни уряд запровадив мораторій на підвищення тарифів на газ, електроенергію та теплопостачання для населення. Однак на водопостачання ці обмеження не поширюються.

До 2026 року тарифи на воду для більшості великих міст затверджувала Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Після змін до законодавства ці повноваження передали органам місцевого самоврядування на період воєнного стану та ще 12 місяців після його завершення.

Тепер кожна громада самостійно визначає тариф, враховуючи витрати водоканалів на електроенергію, ремонт мереж, реагенти, пальне та інші виробничі витрати.

Які тарифи на комунальні послуги діють зараз

Попри зростання вартості водопостачання, тарифи на інші основні комунальні послуги залишаються незмінними.

Станом на липень 2026 року побутові споживачі сплачують:

газ — 7,96 грн за кубометр (для більшості клієнтів ГК "Нафтогаз України");

електроенергію — 4,32 грн за кВт·год незалежно від обсягів споживання;

воду — за тарифами, які встановлює місцева влада, тому вартість залежить від міста.

Де вода подорожчала найбільше

У деяких містах різниця між тарифами вже становить понад шість разів, що стало наслідком переходу до місцевого регулювання.

Одним із найдорожчих міст стало Умань. Там із 1 липня централізоване водопостачання коштує 79,49 грн за кубометр, водовідведення — 78,84 грн. Загальний тариф становить 158,33 грн за кубометр.

До міст із найвищими тарифами також належать:

Бородянка — приблизно 140 грн за кубометр;

Обухів — майже 130 грн;

Павлоград — понад 113 грн;

Ужгород — 91,24 грн за кубометр.

Приблизно удвічі зросли тарифи у Вінниці, Черкасах, Одесі, Луцьку, Рівному, Тернополі та Дніпрі.

У яких містах тарифи поки не змінили

Попри загальну тенденцію, окремі міста поки залишили старі тарифи.

Станом на початок липня вони становлять:

Київ — 30,38 грн за кубометр;

Львів — 25,88 грн;

Хмельницький — 27,39 грн.

Водночас у Хмельницькому вже тривають громадські обговорення щодо нового тарифу. Аналогічна ситуація у Полтаві та Кропивницькому, де перегляд вартості водопостачання очікується найближчим часом.

Харків і Миколаїв поки не підвищують тарифи через прифронтовий статус. Частину витрат водоканалів там покривають коштом місцевих бюджетів, державної та міжнародної допомоги.

Чому місцева влада підвищує тарифи

Нові правила розкритикувала Асоціація міст України. Там заявили, що роками тарифи на водопостачання залишалися економічно необґрунтованими, через що водоканали накопичили значні борги.

За даними Асоціації, заборгованість підприємств водопостачання вже сягнула майже 7 млрд грн. В організації наголошують, що після передавання повноважень із встановлення тарифів місцевим громадам центральна влада фактично переклала відповідальність за вирішення проблеми на органи місцевого самоврядування.

АМУ закликала компенсувати різницю між економічно обґрунтованим і чинним тарифом за кошт державного бюджету, щоб уникнути підвищення вартості води для населення. Втім, такого рішення ухвалено не було.

У результаті багато громад заявили про необхідність перегляду тарифів, пояснюючи це потребою забезпечити безперебійну роботу водоканалів та погасити накопичені борги.

Водночас уряд неодноразово заявляв, що в умовах війни комунальні послуги не повинні ставати надмірним фінансовим тягарем для населення. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко раніше зазначала, що різницю між реальними витратами водоканалів і чинними тарифами, за можливості, мають компенсувати місцеві бюджети.

Попри це, у багатьох містах українці вже отримають липневі платіжки з новими тарифами. Оскільки ціни тепер встановлюють органи місцевого самоврядування, вартість водопостачання може суттєво відрізнятися залежно від регіону, фінансового стану громади та особливостей роботи місцевого водоканалу.

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