Тарифи на воду перепишуть із 1 липня: у деяких містах подорожчання перевищить 200%, — ЗМІ

В Україні з 1 липня в низці населених пунктів планують підвищити тарифи на водопостачання та водовідведення. У деяких містах вартість кубометра може зрости більш ніж удвічі.

Про це йдеться в матеріалі видання OBOZ.UA.

Більшість водоканалів уже офіційно оголосили про намір переглянути тарифи та оприлюднили свої розрахунки. Наразі тривають громадські слухання, під час яких споживачі можуть подати пропозиції або заперечення.

Згідно з оприлюдненими розрахунками, тариф у Чернігові може зрости з 70,7 до 77,7 грн за кубометр, у Черкасах — з 27,6 до 56,7 грн, у Тернополі — з 36,7 до 87,3 грн, у Полтаві — з 33,7 до 84,9 грн, а у Вінниці — з 25,57 до 81,07 грн. Водночас у частині міст нові тарифи ще не затвердили, тому їхній розмір може змінитися після завершення громадських слухань.

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Причиною перегляду тарифів називають подорожчання всіх основних складових. Зокрема, у “Вінницяоблводоканалі” повідомили, що вартість електроенергії для підприємства зросла більш ніж у п'ять разів, а тарифи на її передачу та розподіл — утричі.

Також значно збільшилися витрати на хімікати через зміну логістичних маршрутів і коливання валютного курсу. Ціни на труби, запірну арматуру та паливно-мастильні матеріали для аварійних бригад зросли у 2–4 рази.

Як зазначається, тривале стримування тарифів призвело до накопичення боргів водоканалів за електроенергію. Станом на минулий рік їхня заборгованість перевищила 10 млрд грн, при цьому 85% цієї суми припадало на КП “Харківводоканал” та КП “Компанія "Вода Донбасу"”.

Нагадаємо, зараз для побутових споживачів в Україні діє фіксована ціна на природний газ. Клієнти ГК "Нафтогаз України", які становлять більшість домогосподарств, сплачують 7,96 грн за кубометр.

Водночас експерт у сфері ЖКГ Олег Попенко раніше заявляв, що до кінця року тарифи на газ, опалення та гарячу воду можуть переглянути. Серед можливих причин він назвав подорожчання енергоресурсів на світових ринках через загострення ситуації на Близькому Сході, труднощі з виконанням програми "20/20" зі збільшення газовидобутку, а також пошкодження інфраструктури газовидобувної галузі.