Тарифы на воду будут пересмотрены с 1 июля: в некоторых городах подорожание превысит 200%, — СМИ
В Украине с 1 июля в ряде населенных пунктов планируется повысить тарифы на водоснабжение и водоотведение. В некоторых городах стоимость кубометра может вырасти более чем вдвое.
Об этом говорится в материале издания OBOZ.UA.
Большинство водоканалов уже официально объявили о намерении пересмотреть тарифы и обнародовали свои расчеты. В настоящее время проходят общественные слушания, в ходе которых потребители могут высказать свои предложения или возражения.
Согласно обнародованным расчетам, тариф в Чернигове может вырасти с 70,7 до 77,7 грн за кубометр, в Черкассах — с 27,6 до 56,7 грн, в Тернополе — с 36,7 до 87,3 грн, в Полтаве — с 33,7 до 84,9 грн, а в Виннице — с 25,57 до 81,07 грн. В то же время в некоторых городах новые тарифы ещё не утверждены, поэтому их размер может измениться после завершения общественных слушаний.
Причиной пересмотра тарифов называют подорожание всех основных составляющих. В частности, в "Винницаоблводоканале" сообщили, что стоимость электроэнергии для предприятия выросла более чем в пять раз, а тарифы на её передачу и распределение — втрое.
Кроме того, значительно выросли расходы на химикаты из-за изменения логистических маршрутов и колебаний валютного курса. Цены на трубы, запорную арматуру и горюче-смазочные материалы для аварийных бригад выросли в 2–4 раза.
Как отмечается, длительное сдерживание тарифов привело к накоплению задолженности водоканалов по электроэнергии. По состоянию на прошлый год их задолженность превысила 10 млрд грн, при этом 85% этой суммы приходилось на КП "Харьковводоканал" и КП "Компания "Вода Донбасса"".
Напомним, что в настоящее время для бытовых потребителей в Украине действует фиксированная цена на природный газ. Клиенты ГК "Нафтогаз Украины", которые составляют большинство домохозяйств, платят 7,96 грн за кубометр.
В то же время эксперт в сфере ЖКХ Олег Попенко ранее заявлял, что до конца года тарифы на газ, отопление и горячую воду могут быть пересмотрены. Среди возможных причин он назвал подорожание энергоресурсов на мировых рынках из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, трудности с выполнением программы "20/20" по увеличению добычи газа, а также повреждения инфраструктуры газодобывающей отрасли.