"Нас ждет рост тарифов"

Конфликт на Ближнем Востоке всколыхнул глобальные рынки, приведя к подорожанию нефти и газа. Но означает ли это неизбежный рост тарифов на коммунальные услуги в Украине? Фокус выяснил это вместе с экспертами.

Украинцы ощутили последствия эскалации конфликта на Ближнем Востоке из-за подорожания топлива на АЗС. Но отразится ли это на платежках за коммунальные услуги? Эксперты рассказали, что влияние роста цен на энергоресурсы на тарифы косвенное и зависит от ряда факторов. Впрочем, повышение тарифов все же возможно.

Подорожание энергоресурсов — что действительно давит на тарифы в Украине

После эскалации на Ближнем Востоке цены на нефть и газ резко выросли. По данным Trading Economics, баррель нефти в середине марта достигал 98,7 доллара, но к концу месяца снизился до 87,5 доллара, что все еще на 20 долларов выше уровня до начала кризиса.

Европейские фьючерсы на газ временно подскочили до 62 евро за МВт-ч, а украинские цены выросли около 20%, до 27 800 грн за тысячу кубометров с НДС. К концу марта рынок начал стабилизироваться: европейские фьючерсы упали более чем на 7% до примерно 50 евро за МВт-ч.

Відео дня

Важно

Однако, подорожание нефти и газа не имеет одинакового влияния на все тарифы коммунальных услуг в Украине. Как пояснил директор по исследованиям DiXi Group Роман Ницович в комментарии Фокусу, нефтепродукты играют в коммунальном хозяйстве второстепенную роль, потому что они используются преимущественно для транспорта. Зато ключевым фактором является цена электроэнергии.

"Если посмотреть на принцип ценообразования на оптовом рынке, то в период высокого спроса замыкающей является самая дорогая генерация — это генерация на природном газе. Поэтому, если растет цена на газ, особенно на коммерческом сегменте рынка, для которого не работают льготные условия, то цена, которую выставляет генерация, будет расти. И оптовая цена будет расти таким образом", — пояснил эксперт.

В Украине режим специальных обязанностей работает только для когенерации и отдельных объектов на прифронтовых территориях. Тогда как другие должны покупать газ по рыночным ценам

В то же время Ницович подчеркнул, что ситуация зависит от многих переменных — от погоды до доступности генерации. Например, когда нет ветра или солнца, производится меньше электроэнергии из возобновляемых источников. Тогда приходится больше использовать тепловые электростанции и газовые, а они дороже. Из-за этого цены на рынке естественно растут.

"В такие моменты есть потребность ставить более высокую цену на рынке, чтобы привлечь этот ресурс генерации. Они не могут работать себе в убыток, потому что это бизнес", — отметил он.

При этом эксперт обратил внимание на то, что в Украине пока режим специальных обязанностей работает только для когенерации и отдельных объектов на прифронтовых территориях. Тогда как другие должны покупать газ по рыночным ценам. В то же время украинский рынок все больше ориентируется на европейские хабы. Соответственно, рост котировок, в частности на TTF, влияет и на стоимость импортного ресурса для Украины. То есть газ, который закупается для будущего отопительного сезона, сейчас обходится дороже, чем, например, зимой, когда происходит сезонный рост.

Как пояснил эксперт, "Нафтогаз" заявил о намерении закупать и импортировать газ для формирования ресурса на следующий отопительный сезон, но компания будет корректировать свою торговую политику в зависимости от ситуации на рынке.

Нафтогаз" будет импортировать газ для формирования ресурса на следующий отопительный сезон, но будет корректировать свою торговую политику в зависимости от ситуации на рынке

"Сейчас, когда только начался сезон закачки и завершается отопительный сезон, возможно, "Нафтогаз" занимает выжидательную позицию из-за нестабильности рынка и высоких цен. Возможно через месяц станет понятнее, сколько газа будет доступно на европейских хабах и кто его будет поставлять для Украины", — высказался Роман Ницович добавив, что подобную стратегию могут выбирать и частные компании и трейдеры, которые также импортируют газ.

"Нас ждет рост тарифов"

Подорожание энергоресурсов все же может повлиять на тарифы коммунальных услуг. Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко прогнозирует рост цен, в частности на вывоз твердых бытовых отходов.

"Я думаю, что нас ждет рост тарифов, потому что есть услуги, которые напрямую связаны с подорожанием нефти и газа. Например, вывоз твердых бытовых отходов, в которых 90% часть — это как раз бензин и дизтопливо", — сказал эксперт в комментарии Фокусу.

В Украине могут вырасти тарифы на коммунальные услуги Фото: Из открытых источников

Кроме того, газ остается базовой частью для формирования тарифов, особенно на теплоснабжение и горячую воду.

"С учетом того, что в свое время была провалена программа "20/20" по наращиванию добычи газа и значительные повреждения добывающей инфраструктуры, мы вынуждены импортировать большие объемы газа. Поэтому в этом году можно ожидать определенных шагов по повышению тарифов на газ, тепло и горячую воду. Это критично не только для централизованного отопления, но и для сельской местности, где газ является основным ресурсом для обогрева домов", — рассказал Олег Попенко.

Хватит ли Украине газа

Во время завершения отопительного сезона ситуация с запасами газа в Украине выглядит значительно лучше, чем в прошлом году. Поскольку, по словам Романа Ницовича, в хранилищах фиксируют большие объемы ресурса — около 9 млрд кубометров, тогда как потребность оценивается примерно в 4 млрд кубометров, которые нужно получить из собственной добычи и импорта.

Важно

По словам специалиста, соотношение будет зависеть ряда факторов, среди которых:

интенсивность российских атак на газовую инфраструктуру;

меры по охране и безопасности объектов газодобычи;

получение выгодных условий покупки газа.

"Импортный газ, безусловно, будет использоваться. Вопрос лишь в том, как купить его выгоднее всего. Ранее "Нафтогаз" привлекал кредиты от украинских и международных банков для закупок. Сейчас, вероятно, придется делать то же самое, но ожидают лучших условий, чтобы за те же деньги купить больше газа", — рассказал Роман Ницович.

Украина импортирует газ не дожидаясь завершения отопительного сезона Фото: Facebook

Олег Попенко добавил, что Украина начала прорабатывать закупку газа еще с весны.

"Если раньше, два года назад, нам рассказывали, что мы сможем на собственной добыче пройти отопительный сезон, то сейчас политика в "Нафтогазе" изменилась: мы начинаем импортировать газ не дожидаясь завершения отопительного сезона", — сообщил Олег Попенко.

Когда разморозят тарифы на газ в Украине

Цена на газ для населения заморожена на уровне 7,96 грн за кубометр до 30 апреля 2026 года. Но что будет дальше — сможет ли правительство удерживать эту цену?

Важно

По мнению экспертов, украинцам не стоит волноваться из-за роста тарифа на газ сразу после 30 апреля. Однако, они отметили, что вопрос пересмотра цен уже рассматривается властями.

"Мы пока не видим четкой позиции парламента или правительства по изменению тарифов для населения, даже несмотря на международные обязательства, в частности программы МВФ... Есть необходимость подготовить дорожную карту либерализации рынка, когда постепенно будет отменяться регулирование после военного положения, но это будет делаться постепенно. Эти шаги являются частью обязательств правительства по реформированию энергетики Украины. Пока я не прогнозирую, что произойдет пересмотр цен для населения на газ", — высказался Ницович.

По словам Олега Попенко, в Кабмине рассматривают повышение тарифов на газ для населения и ищут оптимальные пути для его реализации.

"Знаю точно, что в Кабмине этот вопрос рассматривается, и ищут возможности, как это правильно сделать. Для себя они ищут, не для потребителей. Ищется сразу несколько вариантов, как это правильно реализовать. При этом рассматривается вопрос повышения тарифов на газ и тарифов на электроэнергию. Далее нужны законодательные решения о внесении изменений в мораторий, и только после этого — повышение тарифов на тепло и горячую воду", — рассказал эксперт.

Покрывают ли действующие тарифы себестоимость услуг

Украинцы часто слышат, что тарифы на коммунальные услуги нужно пересматривать из-за якобы не покрытия себестоимости. Однако, как отметил Олег Попенко, такие заявления являются противоречивыми, ведь реально определить себестоимость практически невозможно.

Определить себестоимость коммунальных услуг практически невозможно Фото: zn.ua

"Реальную себестоимость проверить практически невозможно. Мы знаем ее только со слов руководителей предприятий. Аудит коммунальных тарифов последние 10 лет не проводили. Например, ранее неоднократно заявляли, что "Нафтогаз" работает в убыток, хотя добыча украинского газа обходилась в 50 долларов за тысячу кубометров, а продавали его по 150-200, а на бирже даже по 500 долларов. Поэтому вопрос убыточности очень дискуссионный", — высказался эксперт.

Особенно сложная ситуация с теплокоммунэнерго. Тарифы для них не пересматривались с 2020 года, а государство не компенсировало разницу в стоимости газа — речь идет о 60-70 млрд грн, которые до сих пор не оплачены. При этом ни одно теплокоммунальное предприятие не проходило полноценный аудит тарифов на тепло и горячую воду. Отдельные проверки Госпродпотребслужбы даже выявляли завышение тарифов.

Важно

Подобная ситуация наблюдается и в энергетике. Компании утверждают, что тариф на электроэнергию 4,32 грн/кВт-ч является заниженным, хотя расчеты показывают, что убытков нет.

Попенко подчеркнул, что для окончательного решения вопроса о реальной себестоимости тарифов нужен полноценный аудит.

Поэтому, подорожание энергоресурсов не означает автоматического скачка тарифов на коммунальные услуги для украинцев. Однако, вполне вероятно, рост цен на отдельные услуги.

Ранее Фокус писал, что 25 марта Верховная Рада приняла закон, которым разрешила некоторым гражданам не платить за коммунальные услуги. Документ предусматривает отмену оплаты за ЖКУ в случае, если здание повреждено или разрушено и не пригодно к использованию по назначению.