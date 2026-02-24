Цена за свет может вырасти до 5,5 грн за кВт·час уже в этом году, — эксперт (видео)

С наступлением относительного потепления в Украине снова начали циркулировать предположения и домыслы по поводу перспективы повышения тарифов, прежде всего на электроэнергию.

Несмотря на то, что в Украине с 2022 года действует мораторий на рост коммуналки, соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук не исключает, что уже в 2026 году стоимость электроэнергии может вырасти до 5-5,5 грн за кВт·час при нынешней цене в 4,32 грн. Об этом он рассказал в эфире канала "Суперпозиция".

По его словам, такое возможно из-за сложной ситуации в энергетике, разрушенной ударами ВС РФ.

"Плюс аргументом будет то, что есть повреждения", – подчеркнул он.

В качестве примера Корольчук приводит ситуацию 2023 года, когда в Украине обсуждалось повышение тарифов на электроэнергию для населения как вынужденная мера, нужная для восстановления энергосистемы после обстрелов.

Тогда Андрей Герус, председатель комитета Верховной Рады по энергетике, подчеркивал необходимость финансирования ремонтных работ, что привело к повышению тарифа с 1 июня 2023 года до 2,64 грн/кВт·час, а в дальнейшем (в 2024 году) — до 4,32 грн/кВт·час.

"Как сегодня помню, как глава комитета по энергетике Андрей Герус сказал: "Нам надо повысить тариф, потому что мы соберем тогда 40 млрд гривен, и пустим их на ремонт энергосистемы". Буквально такие были слова", — говорит Корольчук.

Поэтому, не исключает он, подобное возможно и в 2026 году.

Эксперт также напомнил, как в 2023 и 2025 годах были попытки поднять тарифы на воду.

"23-м году президент Зеленский остановил это решение, назвав его аморальным или как, а НКРЭКУ хотела повысить, потому что все водоканалы оббивали пороги, потому что еще до войны тарифы были низкими, и они просили хотя бы разрешить хоть немножко… А в 2025 году уже новый премьер-министр Юлия Свириденко остановила это решение".

По его словам, в случае повышение и тепло, и вода подорожают в два раза.

Рост тарифов: планируется ли повышение стоимости коммунальных услуг в Украине

В начале февраля Национальный банк озвучил прогноз, что после завершения отопительного сезона в Украине могут вырасти тарифы на электроэнергию. Это связано с высокими потребностями в восстановлении энергосистемы.

Тарифы на другие коммунальные услуги могут тоже измениться, чтобы достичь рыночно обоснованных уровней.

В свою очередь энергетический эксперт Станислав Игнатьев объяснял, что стоимость электроэнергии должна зависеть от объема потребления: чем больше потребляется, тем выше тариф. По его словам, повышение тарифов на электроэнергию — якобы одно из требований от международных кредиторов. Нынешний тариф в размере 4,32 грн за кВт·час для населения в течение следующих четырех лет он может вырасти до 8,5 грн.

Министр энергетики Денис Шмыгаль 16 февраля во время заседания Комитета по энергетике и жилищно-коммунальным вопросам заявил, что цены на свет не должны вырасти.

Напомним, повышение тарифов на газ и тепло останавливает мораторий, введенный в 2022 году до завершения военного положения. В то же время есть расчет повышать тариф на электроэнергию ежегодно на 20% в течение ближайших трех лет.