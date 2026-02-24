Ціна за світло може зрости до 5,5 грн за кВт-год уже цього року, — експерт (відео)

З настанням відносного потепління в Україні знову почали циркулювати припущення і домисли з приводу перспективи підвищення тарифів, насамперед на електроенергію.

Незважаючи на те, що в Україні з 2022 року діє мораторій на зростання оплати за комуналку, співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук не відкидає, що вже 2026 року вартість електроенергії може зрости до 5-5,5 грн за кВт-годину за нинішньої ціни в 4,32 грн. Про це він розповів в ефірі каналу "Суперпозиція".

За його словами, таке можливо через складну ситуацію в енергетиці, зруйнованій ударами ЗС РФ.

"Плюс аргументом буде те, що є пошкодження", — наголосив він.

Як приклад Корольчук наводить ситуацію 2023 року, коли в Україні обговорювали підвищення тарифів на електроенергію для населення як вимушений захід, потрібний для відновлення енергосистеми після обстрілів.

Тоді Андрій Герус, голова комітету Верховної Ради з енергетики, наголошував на необхідності фінансування ремонтних робіт, що призвело до підвищення тарифу з 1 червня 2023 року до 2,64 грн/кВт-год, а надалі (у 2024 році) — до 4,32 грн/кВт-год.

"Як сьогодні пам'ятаю, як голова комітету з енергетики Андрій Герус сказав: "Нам треба підвищити тариф, тому що ми зберемо тоді 40 млрд гривень, і пустимо їх на ремонт енергосистеми". Буквально такі були слова", — каже Корольчук.

Тож, не виключає він, подібне можливе і 2026 року.

Експерт також нагадав, як у 2023 і 2025 роках були спроби підняти тарифи на воду.

"23-му році президент Зеленський зупинив це рішення, назвавши його аморальним чи як, а НКРЕКП хотіла підвищити, тому що всі водоканали оббивали пороги, тому що ще до війни тарифи були низькими, і вони просили хоча б дозволити хоч трішечки... А 2025-го року вже нова прем'єр-міністерка Юлія Свириденко зупинила це рішення".

За його словами, у разі підвищення і тепло, і вода подорожчають удвічі.

Зростання тарифів: чи планується підвищення вартості комунальних послуг в Україні

На початку лютого Національний банк озвучив прогноз, що після завершення опалювального сезону в Україні можуть зрости тарифи на електроенергію. Це пов'язано з високими потребами у відновленні енергосистеми.

Тарифи на інші комунальні послуги можуть теж змінитися, щоб досягти ринково обґрунтованих рівнів.

Зі свого боку енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв пояснював, що вартість електроенергії має залежати від обсягу споживання: що більше споживається, то вищий тариф. За його словами, підвищення тарифів на електроенергію — нібито одна з вимог від міжнародних кредиторів. Нинішній тариф у розмірі 4,32 грн за кВт-годину для населення протягом наступних чотирьох років може зрости до 8,5 грн.

Міністр енергетики Денис Шмигаль 16 лютого під час засідання Комітету з енергетики та житлово-комунальних питань заявив, що ціни на світло не мають зрости.

Нагадаємо, підвищення тарифів на газ і тепло зупиняє мораторій, запроваджений 2022 року до завершення воєнного стану. Водночас є розрахунок підвищувати тариф на електроенергію щорічно на 20% протягом найближчих трьох років.