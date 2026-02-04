Подорожчає до 8,5 грн за кВт: експерт прогнозує підвищення тарифів на світло до закінчення війни

Вартість електроенергії має залежати від обсягу споживання: що більше споживається, то вищий тариф, вважає енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв. Поки що побутові споживачі платять 4,32 грн за кВт/год.

Зараз система влаштована так, що нелегальні бізнеси використовують велику кількість електрики під виглядом побутових споживачів. Таку думку в ефірі "День.LIVE" висловив енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв.

"Ось, припустімо, у мене сусід під моєю квартирою. Там нелегальний швейний цех. І вони використовують великий об'єм електроенергії, але платять, як побутовий споживач, бо це у квартирі знаходиться. Є великі будинки з підігрівом басейну, парниками, зимовими садами, тому потрібна градація: хто багато споживає електроенергії, той багато має платити", — упевнений він.

Також Ігнатьєв вважає: потрібно враховувати різницю в доходах:

"Правильна державна позиція, що за бідного має платити багатий. І має бути різниця в тарифі за обсягом споживання електроенергії.... Я був на соціальному стажуванні у Швеції, і нам малювали діаграму, що чим більше людина заробляє, тим вищий рівень податку".

Що стосується можливого підвищення тарифів на електроенергію, то, зазначає експерт, це — нібито одна з вимог від міжнародних кредиторів.

"Треба вивільняти гроші певних підприємств, які генерують прибуток, але цей дохід іде на покриття різниці між оптовим тарифом на електроенергію, і тим, що ми платимо. У соцмережах гуляв лист, що є умова на чотири роки розтягнути це і робити підвищення тарифу залежно від платіжної політики певних підприємств у коридорі 20% на рік (+/- 5%)", — пояснив гість ефіру.

На запитання ведучої, чи зростатиме тариф під час війни, Ігнатьєв відповів, що не він займається такими питаннями:

"Є багато умов. Наші кредитори, думаю, будуть максимально тиснути, щоб ми почали процес підвищення. Але це моя суб'єктивна точка зору".

Якщо враховувати нинішній тариф у розмірі 4,32 грн за кВт/год для населення, то протягом наступних чотирьох років він, якщо орієнтуватися на сказане вище, може зрости до 8,5 грн.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, а також Міненерго поки що не коментували слова експерта щодо підвищення тарифів. В Україні з 2022 року діє мораторій на підвищення тарифів на газ і тепло для населення до завершення воєнного стану.

Тарифи на електроенергію у 2026 році

До 30 квітня в Україні діятиме постійний тариф на електроенергію для побутових споживачів, у будинках яких встановлено "звичайний", однофазний лічильник. Вартість кВт-год у такому разі становить 4,32 грн.

Українці, які мають двозонні прилади обліку електроенергії, можуть заощадити на оплаті світла.

денний тариф (з 7:00 до 23:00) — 4,32 грн за кВт-год;

нічний тариф (з 23:00 до 7:00) — 2,16 грн за кВт-год.

Для споживачів, будинки яких обігріваються електричним опаленням, діє пільговий тариф. 2,64 грн за кВт платить власник будинку, який "використав" на місяць до 2 000 кВт. Споживання понад встановлений ліміт становитиме вже 4,32 грн за кВт-год.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив уряду скасувати жителям оплату за комунальні послуги, які не надавалися або були низької якості через ворожі обстріли та з інших причин. Це стосується теплопостачання, водопостачання та вивезення побутових відходів.

