Деякі українці можуть не отримати пенсію в лютому: хто в зоні ризику

У лютому 2026 року деякі категорії громадян ризикують не отримати пенсії, якщо не буде дотримано умов, прописаних Пенсійним фондом України.

Зокрема це стосується пенсіонерів, які тимчасово перебувають за межами України, проживають на тимчасово окупованій території або виїхали з ТОТ, повідомили в ПФУ.

Виплата їм пенсій у 2026 році здійснюється в разі дотримання двох моментів:

проходження до 31 грудня 2025 року фізичної ідентифікації (для тих, хто тимчасово перебуває за межами України або проживає на ТОТ);

надання повідомлення про неотримання пенсії від РФ (для тих, хто перебуває на ТОТ або виїхав із них).

У Пенсійному фонді наголосили, що ці умови передбачені ">законом.

Що робити, якщо виплату пенсії припинено

Якщо з 1 січня 2026 року людина не отримує пенсію через непроходження у 2025 році фізичної ідентифікації, то її відновлять після проходження такої ідентифікації.

Як пройти ідентифікацію

особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду;

дистанційно на вебпорталі електронних послуг ПФУ;

онлайн за допомогою мобільного застосунку Фонду.

За кордоном ідентифікацію можна пройти в дипломатичному представництві. Документ про її проходження слід надіслати до Пенсійного фонду — поштою або на вебпорталі.

Як перевірити, чи пройдена ідентифікація?

Проконтролювати наявність у Пенсійному фонді України інформації про факт і дату проходження останньої фізичної ідентифікації можна на веб-порталі електронних послуг або в мобільному додатку "Пенсійний фонд" за допомогою сервісу "Моя ідентифікація".

Якщо виплату пенсії припинено через неподання повідомлення про неотримання пенсії від РФ призупинено, то її буде відновлено після надходження до органів Фонду такого повідомлення.

Як подати повідомлення про неотримання пенсії від Росії онлайн

увійти в особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ;

знайти розділ "Дистанційне інформування";

поставити в ньому позначку біля пункту "Не отримую пенсію в іншій державі, зокрема від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації".

Крім того, інформація, що пенсіонер не отримує або отримує виплати від країни-агресора, надається під час відеоконференцзв'язку як відповідь на запитання працівника Пенсійного фонду України.

Особа, яка тимчасово перебуває за кордоном, може надіслати таке повідомлення поштою на адресу територіального органу Пенсійного фонду України, де перебуває на обліку як одержувач виплат. У ньому потрібно зазначити необхідну інформацію в заяві про призначення, поновлення/продовження виплати пенсії та надіслати її разом із посвідченням про перебування особи живою та додатковими документами.

