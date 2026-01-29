Нардепи запропонували заборонити зменшувати зарплату без згоди працівника

До парламенту на ознайомлення передали законопроєкт №14402, який забороняє роботодавцям змінювати умови оплати праці в односторонньому порядку.

Документ під назвою "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відсутності права у роботодавця в односторонньому порядку змінювати умови оплати праці, визначені трудовим контрактом" покликаний гарантувати захист прав працівників на оплату праці, йдеться на сайті Верховної Ради.

Законопроєкт пропонує доповнити статтю 22 Кодексу законів про працю України, а також статтю 22 Закону України "Про оплату праці" пунктами, що забороняють роботодавцю в односторонньому порядку ухвалювати рішення з питань зміни розміру зарплати та умов праці, навіть за умови зміни законодавства, якщо це не прописано в трудовому договорі.

Відео дня

На думку ініціаторів, подібні поправки та доповнення дадуть змогу чітко регламентувати трудові відносини та гарантують дотримання прав працівників на оплату праці роботодавцями.

12 січня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкти про підвищення розмірів прожиткового мінімуму, мінімальної зарплати і мінімальної пенсії за віком. Якщо їх ухвалять, "мінімалка" до грудня зросте до 12 135 грн.

Також в Україні активно говорять про пенсійну реформу, у процесі якої мінімальна пенсія може зрости до 6000 гривень.

Нагадаємо, яке підвищення зарплат чекає на українців з 1 січня 2026 року.

Також повідомлялося, що кілька помилок у трудовій можуть зменшити роки стажу.