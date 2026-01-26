Мінімум 6000 гривень: кому і коли підвищать пенсії в Україні

До 6000 гривень хоче підняти уряд пенсії в Україні, і це торкнеться щонайменше третини пенсіонерів.

Відповідну роботу над цим уже проводить Кабінет міністрів України, заявив в інтерв'ю "РБК-Україна" міністр соціальної політики, сім'ї та національної єдності Денис Улютін. За його словами, зараз — ідеальний час для пенсійної реформи. Нинішню пенсійну систему в Україні Улютін називає "дуже несправедливою".

"Для багатьох дуже низькі пенсійні виплати, а для деяких — дуже високі. Є велика різниця між роком, коли ти виходиш на пенсію. Навіть маючи однакові умови, тобто стаж роботи і рівень заробітної плати, ти все одно залежно від року маєш значні відмінності суми, яку будеш отримувати. Це все ми будемо збалансовувати", — запевнив міністр.

Відео дня

Зараз Мінсоцполітики проводить консультації з Міністерством фінансів, Світовим банком і МВФ.

Три пенсії замість однієї

"Ми пропонуємо трьохскладову пенсійну реформу. Перше — це реформа солідарної системи. Друге — реформа спеціальних пенсій. І третє — це накопичувальна частина", — пояснив Улютін.

Реформа солідарної системи — одна з ключових умов для зростання пенсій. У Мінсоцполітики вважають, що людина має отримати із солідарної системи стільки, скільки в неї внесла.

"Розрахунок робиться за формулою. Якщо простими словами, то коли людина працює, вона робить внески в солідарну систему. Ці внески кожного року становлять якусь частку від загальної суми внесків. Людина накопичує протягом свого життя ці частки, і коли виходить на пенсію — отримує свій відсоток із цієї солідарної системи від кожного року, залежно від розміру внеску", — продовжив міністр.

Тобто, пенсія залежатиме від того, скільки було внесено в солідарну систему.

"Чим більше людина працювала, навіть на середню зарплату, то все одно в кінці отримає нормальну пенсію. І вона буде значно вищою, ніж зараз", — розповів очільник відомства.

Зараз мінімальна пенсія в Україні — 3,4 тис. грн. Без реформи, каже міністр, Україна все одно прийде до певного колапсу соціальної системи.

Якщо людина отримує 4 тисячі гривень пенсії, то це гарантовано, що вона стає споживачем додаткових соціальних виплат — субсидії тощо. І ці виплати за фактом тягнуть у комплексі ресурсу більше або стільки ж, скільки б їй повинно було виплачуватися у вигляді більш-менш прийнятої пенсії.

"Якщо людина замість 4 тисяч отримує 6 тисяч гривень, то це вже інша якість життя, можливість отримувати медикаменти, менші потреби в субсидіях", — упевнений він.

Також Улютін зазначив, що перегляд виплат торкнеться здебільшого бюджетників, у яких були невисокі зарплати.

А ось спецпенсії не зростатимуть, що дасть змогу вирівняти дисбаланси в солідарній системі. Поступово їх замінять професійними пенсіями:

"Ти можеш вийти раніше на пенсію, якщо в тебе пільговий стаж, але до загального пенсійного віку із солідарної системи ти нічого не отримаєш. Виплати будуть тільки з професійної частини".

Улютін наголошує на необхідності створення таких умов, коли враховуватиметься і професійний стаж, і загальний

"За фактом ми рахуємо не роки проведення в професії, а суму коштів, які ти сплатив за цей час. Ми переходимо до іншого підходу формування пенсій. Пенсія — це те, що ти заробив", — наголосив міністр.

Для того, щоб спеціальні пенсії перевести у професійні, треба щонайменше 13 років, якщо почати з 2026 або навіть з 2027 року.

Що стосується накопичувальної пенсії, то вона не повинна бути обов'язковою. За словами Улютіна, для накопичувального фонду, наприклад, уже з 2027 року можна почати робити відрахування додатково до ЄСВ, який сплачують у солідарну систему:

"Ви можете від цього відмовитися. Але це призведе до того, що ваша пенсія буде на нижчому рівні", — пояснив чиновник.

Відповідний законопроєкт — на фінальній стадії розроблення, за яким послідує його узгодження з колегами в уряді та міжнародними партнерами.

Нагадаємо, кілька помилок у трудовій можуть зменшити роки стажу.

Також повідомлялося, скільки стажу потрібно для пенсії 2026 року і як його "докупити"