Минимум 6000 гривен: кому и когда повысят пенсии в Украине

До 6000 гривен хочет поднять правительство пенсии в Украине, и это коснется как минимум трети пенсионеров.

Соответствующую работу над этим уже проводит Кабинет министров Украины, заявил в интервью "РБК-Украина" министр социальной политики, семьи и национального единства Денис Улютин. По его словам, сейчас – идеальное время для пенсионной реформы. Нынешнюю пенсионную систему в Украине Улютин называет "сильно несправедливой".

"Для многих очень низкие пенсионные выплаты, а для некоторых — очень высокие. Есть большая разница между годом, когда ты выходишь на пенсию. Даже имея одинаковые условия, то есть стаж работы и уровень заработной платы, ты все равно в зависимости от года имеешь значительные различия суммы, которую будешь получать. Это все мы будем сбалансировать", – заверил министр.

Відео дня

Сейчас Минсоцполитики проводит консультации с Министерством финансов, Всемирным банком и МВФ.

Три пенсии вместо одной

"Мы предлагаем трехсоставную пенсионную реформу. Первое — это реформа солидарной системы. Второе — реформа специальных пенсий. И третье — это накопительная часть", – объяснил Улютин.

Реформа солидарной системы – одно из ключевых условий для роста пенсий. В Минсоцполитики считают, что человек должен получить из солидарной системы столько, сколько в нее внес.

"Расчет делается по формуле. Если простыми словами, то когда человек работает, он делает взносы в солидарную систему. Эти взносы в каждом году составляют какую-то долю от общей суммы взносов. Человек накапливает в течение своей жизни эти доли, и когда выходит на пенсию — получает свой процент из этой солидарной системы от каждого года, в зависимости от размера взноса", – продолжил министр.

То есть, пенсия будет зависеть от того, сколько было внесено в солидарную систему.

"Чем больше человек работал, даже на среднюю зарплату, то все равно в конце получит нормальную пенсию. И она будет значительно выше, чем сейчас", – рассказал глава ведомства.

Сейчас минимальная пенсия в Украине – 3,4 тыс. грн. Без реформы,говорит министр, Украина все равно придет к определенному коллапсу социальной системы.

Если человек получает 4 тысячи гривен пенсии, то это гарантированно, что он становится потребителем дополнительных социальных выплат – субсидии и так далее. И эти выплаты по факту тянут в комплексе ресурса больше или столько же, сколько бы ему должно было выплачиваться в виде более-менее принятой пенсии.

"Если человек вместо 4 тысяч получает 6 тысяч гривен, то это уже другое качество жизни, возможность получать медикаменты, меньшие потребности в субсидиях", – уверен он.

Также Улютин отметил, что пересмотр выплат коснется по большей части бюджетников, у которых были невысокие зарплаты.

А вот спецпенсии расти не будут, что позволит выровнять дисбалансы в солидарной системе. Постепенно их заменят профессиональными пенсиями:

"Ты можешь выйти раньше на пенсию, если у тебя льготный стаж, но к общему пенсионному возрасту из солидарной системы ты ничего не получишь. Выплаты будут только из профессиональной части".

Улютин подчеркивает необходимость создания таких условий, когда будет учитываться и профессиональный стаж, и общий

"По факту мы считаем не годы проведения в профессии, а сумму средств, которые ты оплатил за это время. Мы переходим к другому подходу формирования пенсий. Пенсия — это то, что ты заработал", — подчеркнул министр.

Для того, чтобы специальные пенсии перевести в профессиональные, надо минимум 13 лет, если начать с 2026 или даже с 2027 года.

Что касается накопительной пенсии, то она не должна быть обязательной. По словам Улютина, для накопительного фонда, например, уже с 2027 года можно начать производить отчисления дополнительно в ЕСВ, который платится в солидарную систему:

"Вы можете от этого отказаться. Но это приведет к тому, что ваша пенсия будет на более низком уровне", – пояснил чиновник.

Соответствующий законопроект – на финальной стадии разработки, за которым последует его согласование с коллегами в правительстве и международными партнерами.

Напомним, несколько ошибок в трудовой могут уменьшить годы стажа.

Также сообщалось, сколько стажа нужно для пенсии 2026 года и как его "докупить"