Несколько ошибок в трудовой могут уменьшить годы стажа: что следует проверить до выхода на пенсию

Ошибки в трудовой книжке могут стоить нескольких лет стажа и уменьшить размер пенсии. Многие люди узнают об этом слишком поздно — когда документы уже поданы и исправить их сложно.

Как говорится в материале издания "Телеграф", в Пенсионном фонде проверяют каждую запись в трудовых книжках, и даже незначительные расхождения могут повлиять на общий стаж. В частности, с 2026 года для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь 33 года страхового стажа, а это значит, что каждый пропущенный год становится критическим.

Чаще всего проблемы возникают из-за сокращенного или неправильного названия предприятия. В частности, если запись в трудовой не совпадает с официальным названием на печати, часть стажа могут не засчитать.

Второй распространенной проблемой является отсутствие подписи или печати в документах, особенно в записях об увольнении. И, как отмечает издание, без подтверждения ответственного лица период работы рискует остаться неучтенным.

Третья проблема — когда предприятие ликвидировано, а документы не переданы в архив. В таких случаях приходится собирать справки самостоятельно или обращаться в суд, чтобы доказать свой стаж.

Кроме того, в материале приводят реальный пример. когда 60-летний мужчина, служивший в Вооруженных Силах, подал документы на пенсию, но более 3,5 года стажа ему не засчитали. Основной причиной стало сокращенное название предприятия, а также отсутствие подписи в трудовой. Более того, два его предыдущих работодателя уже ликвидированы, а документы по этому поводу не сохранились.

"В постановлении от 30 сентября 2019 года Верховный Суд четко подчеркнул: мелкие неточности в трудовых документах не могут быть основанием для отказа в назначении пенсии. Если факт работы доказан, государство обязано его учитывать", — говорится в заметке.

Чтобы избежать проблем, эксперты советуют проверить записи в трудовой книжке заблаговременно. В частности, нужно внимательно просмотреть полные названия предприятий, даты принятия и увольнения, наличие подписей и печатей. Если предприятие работает, можно попросить внести исправления или получить официальную справку, которая подтвердит период работы.

Напомним, что украинцы, которые родились в период с 1965 по 1980 год, рискуют массово не получить право на пенсию в 60 лет из-за отсутствия страхового стажа.

Также Фокус писал, что в марте 2026 года украинцам проиндексируют пенсии. По прогнозам Национального банка Украины ожидается повышение на 14,6%.