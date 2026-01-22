Кілька помилок у трудовій можуть зменшити роки стажу: що слід перевірити до виходу на пенсію

Помилки в трудовій книжці можуть коштувати кількох років стажу та зменшити розмір пенсії. Багато людей дізнаються про це занадто пізно — коли документи вже подані та виправити їх складно.

Як йдеться у матеріалі видання "Телеграф", у Пенсійному фонді перевіряють кожний запис у трудових книжках, і навіть незначні розбіжності можуть вплинути на загальний стаж. Зокрема, з 2026 року для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати 33 роки страхового стажу, а це означає, що кожен пропущений рік стає критичним.

Найчастіше проблеми виникають через скорочену або неправильну назву підприємства. Зокрема, якщо запис у трудовій не збігається з офіційною назвою на печатці, частину стажу можуть не зарахувати.

Другою поширеною проблемою є відсутність підпису або печатки у документах, особливо у записах про звільнення. І, як зазначає видання, без підтвердження відповідальної особи період роботи ризикує залишитися неврахованим.

Третя проблема — коли підприємство ліквідоване, а документи не передані до архіву. У таких випадках доводиться збирати довідки самостійно або звертатися до суду, щоб довести свій стаж.

Крім того, у матеріалі наводять реальний приклад. коли 60-річний чоловік, який служив у Збройних Силах, подав документи на пенсію, але понад 3,5 року стажу йому не зарахували. Основною причиною стала скорочена назва підприємства, а також відсутність підпису у трудовій. Ба більше, два його попередні роботодавці вже ліквідовані, а документи щодо цього не збереглися.

"У постанові від 30 вересня 2019 року Верховний Суд чітко наголосив: дрібні неточності у трудових документах не можуть бути підставою для відмови у призначенні пенсії. Якщо факт роботи доведено, держава зобов’язана його враховувати", — йдеться в дописі.

Щоб уникнути проблем, експерти радять перевірити записи у трудовій книжці завчасно. Зокрема, потрібно уважно переглянути повні назви підприємств, дати прийняття і звільнення, наявність підписів і печаток. Якщо підприємство працює, можна попросити внести виправлення або отримати офіційну довідку, яка підтвердить період роботи.

Нагадаємо, що українці, які народилися у період з 1965 по 1980 рік, ризикують масово не отримати право на пенсію у 60 років через відсутність страхового стажу.

Також Фокус писав, що у березні 2026 року українцям проіндексують пенсії. За прогнозами Національного банку України очікується підвищення на 14,6%