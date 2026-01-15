Українцям проіндексують пенсії у березні: на скільки збільшаться виплати

Для більшості українських пенсіонерів 2026 року найбільшим підвищенням розміру виплат може стати березнева індексація. За попередніми розрахунками, вона має сягнути близько 14,6%.

Про індексацію пенсій 2026 року пише 15 січня OBOZ.UA. Уряд не озвучував офіційні прогнози щодо перерахунку, та за розрахунками журналістів, з огляду на прогнози Національного банку України очікується підвищення на 14,6% (у листопаді 2025 року видання прогнозувало індексацію на рівні 15,4%).

Як відбувається індексація пенсій

Журналісти пояснили, що індексація передбачає підвищення не всього розміру пенсії, а лише частини, порахованої за формулою. Тобто вона не стосується вікових доплат. Наприклад, якщо пенсія становить 6 300 грн, з яких 300 грн — вікова доплата, проіндексується лише частина 6 000 грн.

Індексація розраховується як сума від половини інфляції в країні за попередній рік і половини середнього зростання заробітних плат на рік за останні три роки.

Пенсії в Україні 2026: що відомо

Автори статті пояснили, що мінімальну пенсію цього року підвищать на 9,9% (до 2 595 грн). Проте журналісти зазначили, що ціни у 2024 році зросли на 12%, у 2025, згідно з прогнозом, на 9,7%, а у 2026 році можуть підвищитися на 9,9%. Таким чином кумулятивний рівень інфляції за 3 останні роки складе 31,6%, що може призвести до зростання рівня бідності серед українців на пенсії.

Державний бюджет України на 2026 рік передбачає видатки на Пенсійний фонд у розмірі 251,3 млрд грн, що на 14,3 млрд грн більше за суму попереднього року. Цього року заплановано підвищення мінімальної та максимальної пенсії, надбавки за стаж, продовження обмеження пенсій, розмір яких перевищує 10 прожиткових мінімумів, та індексацію пенсій у березні.

Пенсійний фонд України перерахував розмір пенсій в Україні з 1 січня у зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Зокрема розмір мінімальної пенсії для громадян, які досягли 65-річного віку, не працюють і мають повний страховий стаж (30 років для жінок і 35 років для чоловіків) має бути не меншим за 3 458,8 грн.

12 січня Фокус розповідав про подані на розгляд Верховної Ради законопроєкти, які передбачають підвищення прожиткового мінімуму, мінімальної зарплати та пенсії. Зокрема мінімальну пенсію з 1 жовтня 2026 пропонується підняти до 7 374 грн.