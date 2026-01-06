ПФУ перерахував розмір пенсій в Україні з 1 січня: кому збільшено виплати

У новому році законом про держбюджет передбачено підвищення низки соціальних стандартів для українців. Це є підставою для перерахунку пенсій в Україні для низки громадян.

Як змінився розмір пенсій в Україні з 1 січня 2026 року, пояснює Пенсійний фонд. Підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму передбачено законом про державний бюджет.

В держбюджеті передбачено зростання "мінімалки" з першого дня нового року з 8 000 до 8 647 грн.

Кому перерахують пенсії в Україні з 1 січня

Зростання мінімальної зарплати є підставою для перерахунку мінімальних пенсій для громадян, які досягли 65-річного віку, не працюють і мають повний страховий стаж (30 років для жінок і 35 років для чоловіків). Розмір мінімальної пенсії в Україні для цих категорій має бути не меншим за 40% мінімальної зарплати — 3 458,80 гривень.

Також збільшено розмір щомісячної грошової виплати для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною: тих, хто з 2014 року отримав звання Герой України з врученням ордену "Золота Зірка", кавалерів орденів Богдана Хмельницького, "За мужність", княгині Ольги, тих, кого нагороджено відзнакою Президента "Хрест бойових заслуг".

Також державний бюджет 2026 року передбачає збільшення розміру прожиткового мінімуму: для осіб, що втратили працездатність, він зросте з 2 361 до 2 595 грн, що є підставою для перерахунку мінімальних і максимальних пенсій і складових, які обчислюються на основі прожиткового мінімуму: підвищень, доплат, надбавок й інших.

Як змінилися пенсії в Україні залежно від роботи

Для пенсіонерів, які не працюють і мають повний страховий стаж, мінімальна пенсія в Україні збільшується на 234 гривень — до 2 595.

Якщо пенсіонер не працює, має більші за мінімальні пенсійні виплати і понаднормовий стаж — більш як 30 / 35 (20 / 25) років — то за кожен рік понад норму буде зростання на 1% від 2 595 гривень.

При цьому у ПФУ наголошують, що особам, які працюють, зазначені пенсії буде збільшено після звільнення.

Пенсії в Україні з 1 січня: кому точно перерахують

З першого дня нового року незалежно від факту роботи перерахували:

мінімальні пенсійні виплати шахтарів і членів родини військовослужбовців у разі втрати годувальника;

підвищення ветеранам війни (особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій, членам сімей загиблих і померлих ветеранів війни, Захисників і Захисниць України);

пенсії за особливі заслуги перед державою;

підвищення жертвам нацистських переслідувань.

Нагадаємо, народний депутат і член комітету Верховної Ради з питань бюджету Максим Заремський 24 грудня зареєстрував законопроєкт №14330, в якому мінімальну пенсію в Україні пропонується підняти до 25 000 грн.

11 грудня Фокус писав, що деякі пенсіонери отримають 2,5 тисячі грн — це стосується громадян зі статусом постраждалих від Чорнобильської катастрофи.