У 2026 році деякі пенсіонери отримають 2,5 тисячі грн: хто може розраховувати на доплату

Уряд встановив доплату у розмірі понад 2500 гривень частині пенсіонерів, що мають статус постраждалих від Чорнобильської катастрофи. Однак на цю суму зможуть претендувати не всі і у деяких випадках доплату зможуть скасувати.

У 2026 році пенсіонери, що не працюють і живуть у зонах обов’язкового або добровільного відселення, отримуватимуть доплату у розмірі 2595 гривень. Про це відомо зі Статті 29 проєкту Закону про Державний бюджет України.

Пенсія 2026: кому будуть доплачувати

Розраховувати на доплату зможуть лише пенсіонери, які:

жили або працювали у зонах обов’язкового або добровільного відселення станом на 26 квітня 1986 року або в період з цієї дати до 1 січня 1993 року;

у зв'язку з цим отримали статус постраждалого від Чорнобильської катастрофи.

Не отримуватимуть гроші ті, хто:

після катастрофи виїхав з цієї зони — самостійно або за направленням влади — і згодом повернувся назад;

зареєстрував місце проживання або переїхав жити на ці території вже після аварії.

Пенсія 2026: доплату можуть припинити

Пенсіонерам, що не працюють, зможуть припинити виплачувати додаткові 2595 гривень, якщо вони:

виїхали з забрудненої зони і зареєстрували нове місце проживання поза нею;

працевлаштувалися або стали зайнятими поза межами цієї зони.

Важливо, що Пенсійний фонд перевірятиме, де фактично живуть пенсіонери, які отримують доплату. Для цього вони звірятимуть дані з державними реєстрами.

