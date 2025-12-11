В 2026 году некоторые пенсионеры получат 2,5 тысячи грн: кто может рассчитывать на доплату

Правительство установило доплату в размере более 2500 гривен части пенсионеров, имеющих статус пострадавших от Чернобыльской катастрофы. Однако на эту сумму смогут претендовать не все и в некоторых случаях доплату смогут отменить.

В 2026 году пенсионеры, которые не работают и живут в зонах обязательного или добровольного отселения, будут получать доплату в размере 2595 гривен. Об этом известно из статьи 29 проекта Закона о Государственном бюджете Украины.

Пенсия 2026: кому будут доплачивать

Рассчитывать на доплату смогут только пенсионеры, которые:

жили или работали в зонах обязательного или добровольного отселения по состоянию на 26 апреля 1986 года или в период с этой даты до 1 января 1993 года;

в связи с этим получили статус пострадавшего от Чернобыльской катастрофы.

Не будут получать деньги те, кто:

после катастрофы выехал из этой зоны — самостоятельно или по направлению властей — и впоследствии вернулся обратно;

зарегистрировал место жительства или переехал жить на эти территории уже после аварии.

Відео дня

Пенсия 2026: доплату могут прекратить

Неработающим пенсионерам смогут прекратить выплачивать дополнительные 2595 гривен, если они:

выехали из загрязненной зоны и зарегистрировали новое место жительства вне ее;

трудоустроились или стали занятыми вне этой зоны.

Важно, что Пенсионный фонд будет проверять, где фактически живут пенсионеры, которые получают доплату. Для этого они будут сверять данные с государственными реестрами.

Напомним, некоторые пенсионеры рискуют потерять выплаты после 31 декабря. В Пенсионном фонде рассказали, кому нужно пройти идентификацию и как это можно сделать, даже не находясь в Украине.

Верховная Рада приняла Государственный бюджет на 2026 год. Фокус разобрался, что он предусматривает и к чему готовиться украинцам.