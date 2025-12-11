Есть время до 31 декабря: в Пенсионном фонде предупредили, что украинцы рискуют потерять выплаты

Часть граждан рискует потерять пенсию в Украине, если не пройдет идентификацию личности до 31 декабря. В Пенсионном фонде объяснили, как спасти свои выплаты.

Правительство утвердило новый порядок выплаты пенсий в Украине тем, кто временно проживает за рубежом или на оккупированных территориях. Об этом в ПФУ сообщили в ответе на запрос "Телеграфа" 11 декабря.

Пенсия в Украине: что изменилось

Новый порядок начал действовать с 20 марта, и он регулирует механизм получения выплат людьми, которые:

временно проживают за пределами страны;

находятся на временно оккупированных территориях;

выехали из оккупации на подконтрольные Украине территории.

Эти пенсионеры обязаны ежегодно до 31 декабря проходить физическую идентификацию. От того, каким образом они получают выплаты, эта обязанность не зависит. Прохождение этой проверки — ключевое условие продолжения выплат.

Пенсия в Украине: как пройти идентификацию

Пройти процедуру можно и дистанционно — выйти на видеоконференцсвязь с работником Пенсионного фонда и показать свои документы. Записаться на такую встречу можно через специальный сервис на портале ПФУ или через контакт-центр. Есть альтернатива — авторизация через "Дія.Підпис" в личном кабинете на портале Пенсионного фонда.

Если пенсионер находится за границей, он может обратиться в украинское дипломатическое учреждение, чтобы получить документ в подтверждение факта пребывания в живых. Этот документ вместе с письменным заявлением нужно прислали тетиториальному органу ПФУ заказным письмом или загрузить его качественную сканированную копию онлайн и добавить заявление с электронной подписью через портал.

Если пенсионер обязан пройти идентификацию личности, но этого не сделает, ему прекратят выплаты. После того, как процедура будет пройдена, их возобновят.

Пенсия в Украине: как вернуть выплаты

Возобновление выплат в таком случае возможно только после того, как ПФУ установит все обстоятельства и подтвердит наличие оснований. Кроме того, что нужно будет пройти идентификацию, следует подготовить перечень документов, определенный Порядком представления и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий.

Когда выплаты возобновят, пенсию выплатят и за тот период, когда они были приостановлены.

