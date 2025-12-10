Графики отключений на 11 декабря: у кого не будет света более 17 часов

В четверг, 11 декабря, электроснабжение будут выключать до трех раз в сутки. Бытовые потребители из некоторых подгрупп будут сидеть без света более 17 часов.

11 декабря во всех областях Украины продолжат действовать графики отключений света. ДТЭК опубликовал графики для Киева и трех областей Украины.

ДТЭК призывает проверять официальные каналы, ведь могут быть изменения. Но отмечают, что критическая ситуация сложилась из-за постоянных обстрелов россиян и только благодаря работе энергетиками свет возвращается в дома украинцев. Поэтому нет речи о "блэкауте".

Графики отключений света в Киеве на 11 декабря

Графики отключений света на 11 декабря для 1-3 очередей в Киеве Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 11 декабря для 4-6 очередей в Киеве для 4-6 очередей Фото: ДТЭК

Графики отключений света в Киевской области на 11 декабря

Графики отключений света на 11 декабря для 1-3 очередей в Киевской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 11 декабря для 4-6 очередей в Киевской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света в Одесской области на 11 декабря

Графики отключений света на 11 декабря для 1-3 очередей в Одесской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 11 декабря для 4-6 очередей в Одесской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света в Днепропетровской области на 11 декабря

Графики отключений света на 11 декабря для 1-3 очередей в Днепропетровской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 11 декабря для 4-6 очередей в Днепропетровской области Фото: ДТЭК

Фокус писал, что с приходом весны отключения света будут продолжаться, учитывая масштабы ударов и разрушений энергетических объектов в результате массированных атак ВС РФ. Даже если в марте резко потеплеет и засветит солнце, отключения света не прекратятся, заявил сооснователь Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к "энергетическому перемирию" с Россией, но только когда и те согласятся.