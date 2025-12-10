Графіки відключень на 11 грудня: у кого не буде світла понад 17 годин

У четвер, 11 грудня, електропостачання виключатимуть до трьох разів на добу. Побутові споживачі з деяких підгруп сидітимуть без світла понад 17 годин.

11 грудня в усіх областях України продовжать діяти графіки відключень світла. ДТЕК опублікував графіки для Києва та трьох областей України.

ДТЕК закликає перевіряти офіційні канали, адже можуть бути зміни. Але наголошують, що критична ситуація склалась через постійні обстріли росіян і лише завдяки роботі енергетиками світло повертається у домівки українців. Тому немає мови про "блекаут".

Графіки відключень світла в Києві на 11 грудня

Графіки відключень світла на 11 грудня для 1-3 черг у Києві Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 11 грудня для 4-6 черг у Києві Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла в Київській області на 11 грудня

Графіки відключень світла на 11 грудня для 1-3 черг у Київській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 11 грудня для 4-6 черг у Київській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла в Одеській області на 11 грудня

Графіки відключень світла на 11 грудня для 1-3 черг у Одеській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 11 грудня для 4-6 черг у Одеській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 11 грудня

Графіки відключень світла на 11 грудня для 1-3 черг у Дніпропетровській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 11 грудня для 4-6 черг у Дніпропетровській області Фото: ДТЕК

Фокус писав, що із приходом весни вимкнення світла триватимуть з огляду на масштаби ударів і руйнувань енергетичних об'єктів унаслідок масованих атак ЗС РФ. Навіть якщо в березні різко потеплішає і засвітить сонце, відключення світла не припиняться, заявив співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до "енергетичного перемир'я" із Росією, але тільки коли і ті погодяться.