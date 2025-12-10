"12 на 12 — оптимальний варіант": експерт розповів, скільки триватимуть відключення світла

З приходом весни вимкнення світла триватимуть з огляду на масштаби ударів і руйнувань енергетичних об'єктів унаслідок масованих атак ЗС РФ.

Навіть якщо в березні різко потеплішає і засвітить сонце, відключення світла не припиняться, заявив у коментарі YouTube-каналу "Суперпозиція" співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

"Навіть якщо вони (удари — прим. ред.) в один момент припиняться, уявімо собі. Ну, наприклад, будуть досягнуті домовленості в мирному треку, і, наприклад, ми більше не побачимо цих ударів ракет, це не означає, що одразу ж настане покращення", — каже експерт.

За його словами, якщо Україна й надалі проходитиме режим із 12-годинними вимкненнями світла, особливо більше їх буде вдень, коли активні і бізнес, і населення, то це буде ще дуже навіть непогано.

"Зараз ми бачимо гіршу ситуацію, і вона, на жаль, може закріпитися. Тому я і кажу, що 12 на 12 — це буде класний варіант, оптимальний", — зазначив Корольчук.

Він додав, що зараз в Україні фактично діє сценарій теплої зими. Що буде з відключеннями з настанням серйозних холодів, залишається тільки здогадуватися.

Раніше голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв повідомив, що навіть за оптимістичним сценарієм вимкнення світла триватимуть протягом усієї зими.

"На превеликий жаль, ми мусимо звикнути до цих графіків відключень електроенергії, які будуть досить довгими. Вони триватимуть усю зиму, а залишать нас, у кращому разі, десь на початку квітня. Тобто графіки будуть тривалими і складними. Але треба звикнути і жити в цих графіках", — заявив він.

Нагадаємо, російська тактика обстрілів енергетичної інфраструктури України спрямована на те, щоб відокремити лівий берег від правого. Без електроенергії з АЕС, розташованих у західних областях, на лівобережжі збільшується тривалість відключень.

Зі свого боку прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що в Україні можуть скоротити графіки відключень світла.