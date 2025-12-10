"12 на 12 – оптимальный вариант": эксперт рассказал, сколько продолжатся отключения света

С приходом весны отключения света продолжатся, учитывая масштабы ударов и разрушений энергетических объектов в результате массированных атак ВС РФ.

Даже если в марте резко потеплеет и засветит солнце, отключения света не прекратятся, заявил в комментарии YouTube-каналу "Суперпозиция" сооснователь Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

"Даже если они (удары – прим. ред.) в один момент прекратятся, представим себе. Ну, например, будут достигнуты договоренности в мирном треке, и, например, мы больше не увидим этих ударов ракет, это не означает, что сразу же наступит улучшение", – говорит эксперт.

По его словам, если Украина и дальше будет проходить режим с 12-часовыми отключениями света, особенно больше их будет днем, когда активны и бизнес, и население, то это будет еще очень даже неплохо.

"Сейчас мы видим хуже ситуацию, и она, к сожалению, может закрепиться. Поэтому я и говорю, что 12 на 12 – это будет классный вариант, оптимальный", – отметил Корольчук.

Он добавил, что сейчас в Украине фактически действует сценарий теплой зимы. Что будет с отключениями с наступлением серьезных холодов, остается только догадываться.

Ранее председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев сообщил, что даже по оптимистическому сценарию отключения света будут продолжаться в течение всей зимы.

"К большому сожалению, мы должны привыкнуть к этим графикам отключений электроэнергии, которые будут достаточно длинными. Они продлятся всю зиму, а оставят нас, в лучшем случае, где-то в начале апреля. То есть графики будут длительными и сложными. Но надо привыкнуть и жить в этих графиках", – заявил он.

Напомним, российская тактика обстрелов энергетической инфраструктуры Украины направлена на то, чтобы отделить левый берег от правого. Без электроэнергии с АЭС, расположенных в западных областях, на левобережье увеличивается продолжительность отключений.

В свою очередь премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что в Украине могут сократить графики отключений света.