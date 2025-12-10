РФ разделяет энергосистему Украины: эксперт объяснил, почему на левобережье больше отключений света

Российская тактика обстрелов энергетической инфраструктуры Украины направлена на то, чтобы отделить левый берег от правого. Без электроэнергии с АЭС, расположенных в западных областях, на левобережье увеличивается продолжительность отключений.

О влиянии тактики ударов РФ на отключение света в Украине директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко рассказал в интервью LVIV MEDIA, опубликованном 10 декабря. По его словам, Кремль ставит задачу разделить украинскую энергетическую систему на левобережную и правобережную части, чтобы оставить левый берег полностью без электроэнергии.

"Для чего она ставится? Она ставится для того, чтобы заставить украинский народ давить на власть, чтобы она капитулировала, то есть согласилась на пакт Трампа и Путина так называемый", — пояснил эксперт.

Владимир Омельченко рассказал о вражеской тактике ударов по энергообъектам в Украине.

По словам Омельченко, объемы отключений в Украине распределены неравномерно, поскольку большинство атомных энергоблоков находятся на правобережье, а крупнейшие промышленные потребители — на левом берегу. Поэтому в западных областях отключений меньше, чем в восточных и в Киеве.

"Кроме того, импорт идет с запада на восток, а передать эту электрическую энергию на восток невозможно в достаточном количестве из-за того, что рашисты четко бьют по высоковольтным линиям электропередач, прежде всего трансформаторным станциям и подстанциям компании "Укрнерго". Поэтому есть такая большая неравномерность", — отметил директор энергетических программ.

Напомним, премьер-министр Украины Юлия Свириденко 9 декабря сообщила, что в Украине могут сократить графики отключений света. Для этого Кабмин планирует перераспределить потребление.

Председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев 8 декабря говорил, что"графики будут длительными и сложными", а отключения света по оптимистическому сценарию будут продолжаться в течение всей зимы.