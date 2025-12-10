РФ розділяє енергосистему України: експерт пояснив, чому на лівобережжі більше відключень світла

Російська тактика обстрілів енергетичної інфраструктури України спрямована на те, щоб відділити лівий берег від правого. Без електроенергії з АЕС, розташованих у західних областях, на лівобережжі збільшується тривалість відключень.

Про вплив тактики ударів РФ на відключення світла в Україні директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко розповів в інтерв'ю LVIV MEDIA, опублікованому 10 грудня. За його словами, Кремль ставить задачу розділити українську енергетичну систему на лівобережну та правобережну частини, щоб залишити лівий берег повністю без електроенергії.

"Для чого вона ставиться? Вона ставиться для того, щоби змусити український народ тиснути на владу, щоб вона капітулювала, тобто погодилась на пакт Трампа і Путіна так званий", — пояснив експерт.

Володимир Омельченко розповів про ворожу тактику ударів по енергооб'єктах в Україні. На відео з 6:29.

За словами Омельченка, обсяги відключень в Україні розподілені нерівномірно, оскільки більшість атомних енергоблоків знаходяться на правобережжі, а найбільші промислові споживачі — на лівому березі. Тому в західних областях відключень менше, ніж у східних та у Києві.

"Крім того, імпорт іде із заходу на схід, а передати цю електричну енергію на схід неможливо в достатній кількості через те, що рашисти чітко б'ють по високовольтних лініях електропередач, насамперед трансформаторним станціям і підстанціям компанії "Укрнерго". Тому є така велика нерівномірність", — зазначив директор енергетичних програм.

Нагадаємо, прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко 9 грудня повідомила, що в Україні можуть скоротити графіки відключень світла. Для цього Кабмін планує перерозподілити споживання.

Голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв 8 грудня казав, що "графіки будуть тривалими та складними", а відключення світла за оптимістичним сценарієм триватимуть упродовж усієї зими.