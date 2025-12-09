В Україні можуть скоротити графіки відключень світла: що планує Кабмін

Кабмін готує низку рішень для скорочення графіків відключень електроенергії в Україні. За словами інсайдера, для цього можуть скоротити перелік об'єктів критичної інфраструктури.

Про плани на скорочення тривалості графіків відключень світла повідомила 9 грудня прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Вона зазначила, що наразі в країні діють три черги погодинних графіків.

"Працюємо над скороченням їхньої тривалості. Готуємо низку рішень Уряду, щоб перерозподілити споживання і спрямувати електроенергію для побутових споживачів", — розповіла Юлія Свириденко.

"РБК-Україна" з посиланням на ознайомлене з результатами наради в Кабінеті міністрів джерело пише, що для цього буде переглянуто перелік об'єктів критичної інфраструктури.

"Зараз на лініях з критично важливими об'єктами знаходяться багато споживачів. І відключення таких споживачів не стосується, що викликає невдоволення тих, хто залишається без світла", — пояснив інсайдер.

Відео дня

За його словами, перелік критичних об'єктів буде скорочено. Також він додав, що в уряді розглядають варіант відключень таких об'єктів, якщо вони мають альтернативні джерела живлення та можуть забезпечувати себе світлом самі.

Таке рішення мають вивільнитися обсяги електроенергії, завдяки яким можна буде скоротити час відключень в областях і більш рівномірно розподіляти їх між побутовими споживачами.

Графіки відключень світла в Україні: деталі

Голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв 8 грудня спрогнозував, що відключення світла застосовуватимуться протягом усієї зими, а "графіки будуть тривалими та складними".

6 грудня очільник НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко пояснював, чому збільшили тривалість відключень. За його словами, у більшості регіонів було відсутнє світло по 12-16 годин через удари росіян по енергооб'єктах.