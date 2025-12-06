Світла не буде до 16 годин: в "Укренерго" пояснили, чому збільшили тривалість відключень

Через останній удар росіян по об'єктам енергетики, час відключення споживачів в Україні довелося суттєво збільшити. Фахівці намагаються покращити ситуацію.

У більшості областей України відключення світла наразі триває до 12-16 годин. Про це під час телемарафону розповів очільник "Укренерго" Віталій Зайченко.

За його словами, вчора, тобто у п'ятницю, 5 грудня, відключення тривали 8 годин, а сьогодні, у суботу, 6 грудня, графіки погодинних відключень у деяких регіонах тривали б навіть і до чотирьох годин.

Глава "Укренерго" наголосив, що бригади енергетиків намагаються покращити стан енергосистеми, але ситуація досить важка й залишиться такою найближчим часом.

"Ми не говоримо вже про дні, ми говоримо про тижні, коли потрібно буде відновлюватись", — вважає Віталій Зайченко.

Він зауважив, що єдиним засобом покращення ситуації є зміна поведінки споживачів, які можуть допомогти енергетикам, зменшивши споживання на якомога нижчий рівень.

Відключення світла в Україні — що відомо

В "Укренерго" вже попередили, що у неділю, 7 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. ГПВ обсягом від 3 до 4 черг діятимуть з 00:00 до 23:59. Водночас для промислових споживачів так само будуть задіяні графіки обмеження потужності.

Нагадаємо, що після Дня Святого Миколая "Укренерго" планувало скоротити тривалість планових відключень світла.

Також Фокус писав, що в ДТЕК пояснили, що вночі споживання електроенергії значно мене, ніж удень. Зокрема, зранку навантаження на енергосистему зростає, і енергетики вимушені вимикати світло, щоб утримати баланс.