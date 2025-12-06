Света не будет до 16 часов: в "Укрэнерго" объяснили, почему увеличили продолжительность отключений

Из-за последнего удара россиян по объектам энергетики, время отключения потребителей в Украине пришлось существенно увеличить. Специалисты пытаются улучшить ситуацию.

В большинстве областей Украины отключение света сейчас длится до 12-16 часов. Об этом во время телемарафона рассказал глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

По его словам, вчера, то есть в пятницу, 5 декабря, отключения продолжались 8 часов, а сегодня, в субботу, 6 декабря, графики почасовых отключений в некоторых регионах продолжались бы даже и до четырех часов.

Глава "Укрэнерго" отметил, что бригады энергетиков пытаются улучшить состояние энергосистемы, но ситуация достаточно тяжелая и останется такой в ближайшее время.

"Мы не говорим уже о днях, мы говорим о неделях, когда нужно будет восстанавливаться", — считает Виталий Зайченко.

Он отметил, что единственным средством улучшения ситуации является изменение поведения потребителей, которые могут помочь энергетикам, уменьшив потребление на как можно более низкий уровень.

Отключение света в Украине — что известно

В "Укрэнерго" уже предупредили, что в воскресенье, 7 декабря, во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления. ГПО объемом от 3 до 4 очередей будут действовать с 00:00 до 23:59. В то же время для промышленных потребителей также будут задействованы графики ограничения мощности.

Напомним, что после Дня Святого Николая "Укрэнерго" планировало сократить продолжительность плановых отключений света.

Также Фокус писал, что в ДТЭК объяснили, что ночью потребление электроэнергии значительно меньше, чем днем. В частности, с утра нагрузка на энергосистему растет, и энергетики вынуждены выключать свет, чтобы удержать баланс.