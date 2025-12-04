Праздничный "подарок" от "Укрэнерго": отключения света станут короче, детали

В Украине после Дня Святого Николая ожидают постепенное сокращение продолжительности плановых отключений электроэнергии. Сейчас самая сложная ситуация наблюдается в Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областях, где по графику свет может выключаться более 10 часов в сутки.

Как рассказал председатель правления компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко в эфире телемарафона, облегчить ситуацию в энергосистеме удалось благодаря активной работе ремонтных и аварийных бригад, которые непрерывно выполняют восстановительные работы на электростанциях и линиях электропередач. Он отметил, что после Дня Святого Николая компания сделает все возможное, чтобы подключить к работе элементы, которые сейчас были отключены.

"К сожалению, до Николая не удастся сделать такой подарок для украинцев, но после праздников мы приложим все усилия, чтобы восстановить работу энергосистемы. Наши коллеги, которые занимаются генерацией, также активно работают над включением оборудования, и после его возвращения в работу ситуация значительно улучшится", — отметил Зайченко.

Глава компании подчеркнул, что нынешние отключения электроэнергии тяжелые в приграничных и прифронтовых областях, где из-за почасовых графиков свет может выключаться более 10 часов в день. Он добавил, что энергетики делают все возможное, чтобы сократить продолжительность отключений и обеспечить стабильные поставки электроэнергии.

"В Днепропетровской, Харьковской, Донецкой областях ситуация самая тяжелая. Там отключение света по графикам почасовых отключений может быть более 10 часов, но энергетики делают все возможное, чтобы этот период уменьшить, и, будем надеяться, что в ближайшее время так и будет", — отметил в эфире глава "Укрэнерго".

Стоит заметить, что, по информации "Укрэнерго", по состоянию на 4 декабря в энергосистеме Украины наблюдается рост потребления электроэнергии. Из-за ночных обстрелов энергообъектов остаются обесточенными потребители в Донецкой, Одесской и Днепропетровской областях, где уже начались аварийно-восстановительные работы.

Более того, в связи с предыдущими массированными атаками и погодными условиями в Украине применяются ограничения потребления: почасовые отключения для населения и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Потребителей призывают экономно пользоваться электроэнергией и переносить работу мощных приборов на ночные часы после 22:00.

Ситуация в энергосистеме остается динамичной, поэтому советуют следить за обновлениями на сайтах и официальных страницах облэнерго.

До этого в ДТЭК объяснили, что ночью потребление электроэнергии значительно меньше, чем днем. Утром нагрузка на энергосистему растет, и энергетики вынуждены выключать свет, чтобы удержать баланс.

Также Фокус писал, что, по мнению заместителя энергетика Николая Колесника, ключевая цель Украины сейчас — это прогнозируемые графики для потребителей и промышленности.