Могут ли отменить графики отключений света в Украине: в Минэнерго ответили

Заместитель министра энергетики Николай Колесник пояснил, что сейчас для специалистов главное — добиться прогнозируемых отключений по графикам. Враг вносит свои коррективы, нанося новые удары, а также многое зависит от региональных операторов.

Ключевая цель Украины сейчас — это прогнозируемые графики для потребителей и промышленности, бизнеса. Однако после каждого обстрела ВС РФ приходится применять аварийные отключения света. Фактически это — непредсказуемые меры, необходимые для стабилизации системы. Об этом замглавы Минэнерго рассказал, отвечая 3 декабря на вопрос корреспондента "РБК-Украина".

"На сегодня это уже происходит, мы понимаем где какая очередь, где какое количество", — отметил он.

Чиновник пояснил, что также важна работа операторов в регионах, которые должны придерживаться "методологии распределения мощности" по указаниям "Укрэнерго". Речь идет о том же балансе распределения электроэнергии, доступном на сутки.

"Поэтому на сегодня над этим работаем, как видим, что планово мы стараемся принять все, чтобы и стабилизировать, и где-то уменьшить, где-то приоритизировать, где-то соблюсти эти необходимые паузы между примененными фактически очередями, чтобы бытовой потребитель мог фактически использовать все достаточное количество времени для своих бытовых нужд", — подчеркнул Колесник.

Он сообщил, что бизнесу доступна возможность импорта. Украина импортирует электроэнергию, чтобы покрывать свое потребление, но и бизнес может импортировать свет для покрытия собственных нужд. Если есть техническая возможность, таким предприятиям по графикам ничего не будут выключать. Такой опцией уже пользуются.

"Ежесуточно, у нас импорт колеблется от 1,4 до 1,8 гигаватта из установленной мощности. Это то, что выбирает бизнес для покрытия собственных потребностей", — проинформировал замминистра.

Он добавил, что энергетики делают все возможное, чтобы поддерживать баланс в системе и контролировать ситуацию. Об отказе от графиков отключений света пока речи не идет.

