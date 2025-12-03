Чи можуть скасувати графіки відключень світла в Україні: у Міненерго відповіли

Заступник міністра енергетики Микола Колісник пояснив, що наразі для фахівців головне — добитись прогнозованих відключень за графіками. Ворог вносить свої корективи, завдаючи нових ударів, а також багато залежить від регіональних операторів.

Ключова ціль України нині — це прогнозовані графіки для споживачів та промисловості, бізнесу. Однак після кожного обстрілу ЗС РФ доводиться застосовувати аварійні відключення світла. Фактично це — непередбачувані заходи, необхідні для стабілізації системи. Про це заступник голови Міненерго розповів, відповідаючи 3 грудня на запитання кореспондента "РБК-Україна".

"На сьогодні це вже відбувається, ми розуміємо де яка черга, де яка кількість", — зауважив він.

Чиновник пояснив, що також важлива робота операторів у регіонах, які мають дотримуватися "методології розподілу потужності" за вказівками "Укренерго". Йдеться про той самий баланс розподілу електроенергії, доступний на добу.

"Тому на сьогодні над цим працюємо, як бачимо, що планово ми намагаємося вжити все, щоб і стабілізувати, і десь зменшити, десь пріоритизувати, десь дотриматись цих необхідних пауз між застосованими фактично чергами, щоб побутовий споживач міг фактично використати всю достатню кількість часу для своїх побутових потреб", — підкреслив Колісник.

Він повідомив, що бізнесу доступна можливість імпорту. Україна імпортує електроенергію, щоб покривати своє споживання, але і бізнес може імпортувати світло для покриття власних потреб. Якщо є технічна можливість, таким підприємствам за графіками нічого не вимикатимуть. Такою опцією вже користуються.

"Щодоби, у нас імпорт коливається від 1,4 до 1,8 гігавата з встановленої потужності. Це те, що вибирає бізнес для покриття власних потреб", — проінформував заступник міністра.

Він додав, що енергетики роблять усе можливе, щоб підтримувати баланс у системі та контролювати ситуацію. Про відмову від графіків відключень світла поки мови не йде.

