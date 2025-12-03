У Києві стартував продаж новорічних ялинок: де купити і скільки коштує
З 3 грудня в Києві офіційно запрацювали ярмарки з продажу хвойних дерев. У столиці їх діє понад сотня.
Придбати ялинку можна буде до 31 грудня включно, повідомили в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.
Як купити легальну ялинку: на що звернути увагу
- Наявність ідентифікаційної етикетки або бирки зі штрих-кодом (перевірка на open.ukrforest.com);
- Наявність товарно-транспортної накладної та накладної з лісництва.
Ці документи гарантують законне походження дерева.
Який вигляд мають офіційні ярмарки хвойних дерев:
- Територія, облаштована належним чином.
- Наявність у продавця повного пакета документів (договір з організатором ярмарку та схема його проведення).
- Кожне дерево має унікальну ідентифікаційну бирку.
Адреси ярмарків влада оприлюднила на своїх сторінках у мережі.
У мерії розповіли, що ялинки на ярмарки привозять із лісгоспів Волинської, Полтавської, Закарпатської, Чернігівської областей, а також Польщі та Данії.
Ціни на хвойні дерева в Києві:
- сосна — від 500 грн;
- ялинка (Польща) — від 750 грн;
- ялинка (Данія) — від 2500 грн.
Композиції з гілок:
- 30 см — 250 грн;
- 60 см — 400 грн;
- 1 м — 550 грн;
- сосна 1 м — 650 грн.
Киян просять купувати ялинки тільки на офіційних ярмарках, а не платити за дерева продавцям-нелегалам.
Щодо загальної ситуації з ялинками та цінами на них по Україні, то ДП "Ліси України" вже розпочало продаж дерев.
Ціни на новорічні хвойні дерева соціальні та порівняно з минулим роком майже не змінилися і становлять від 210 до 250 грн. Ялина/ялиця обійдеться від 240-280 грн.
