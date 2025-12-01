Новорічні ялинки кишать тисячами комах: учені розповіли, як їх позбутися

Новорічна ялинка може додати в оселю не лише святковий настрій, а й небажаних гостей. Експерти попереджають, що на деревах живуть тисячі різних комах.

Фахівець із боротьби зі шкідниками Pest-Stop Софі Торогуд попереджає, що на новорічній ялинці може мешкати безліч моторошних комах, пише Daily Mail.

"Велика ймовірність, що на вашій різдвяній ялинці можуть опинитися несподівані гості", — каже експерт.

Торогуд наголошує, що попри це, не обов'язково відмовлятися від головного атрибута Різдва і Нового року. Додаткові запобіжні заходи допоможуть позбавити святкове дерево від шкідників.

Останніми роками, через зростаючу температуру в літній час, збільшується кількість жуків, ос і павуків. Деякі з цих комах найчастіше зустрічаються на різдвяних ялинках. Річ у тім, що комахи можуть відкладати яйця на деревах, які можуть вилуплюватися, потрапивши в теплу домівку.

Крихітна попелиця, завдовжки всього 1-2 мм — це темно-зелені комахи, які харчуються соком дерев. Зелена попелиця або ялиновий хермес найчастіше трапляється на хвойних деревах, бо любить харчуватися молодими пагонами хвої. Саме через цих комах різдвяна ялинка може засохнути та опасти завчасно.

Хвойні дерева також слугують притулком для жуків короїдів. Їхня довжина становить лише 6-8 мм, а тіло комахи вкрите помаранчевими волосками.

Якщо новорічна ялинка встановлена в горщик із землею або стоїть у воді, то може стати розсадником різних мух.

Кліщі — найпоширеніші шкідники для ялин, сосен і ялиць, вони висмоктують сік із пагонів, що призводить до появи плям і пожовтіння. Кожен кліщ завдовжки всього 0,5 мм, має вісім ніг і волохате тіло.

"Ваша різдвяна ялинка може бути сповнена тисяч комах, які живуть на гілках", — попереджають експерти.

Проте фахівці кажуть, що є кілька способів, які допоможуть позбутися шкідників на різдвяній ялинці.

Добре струсіть ялинку

Перш ніж заносити ялинку в будинок, дерево необхідно ретельно оглянути на предмет видимих комах, павутиння або кладок яєць.

"Ретельне струшування розжене всіх павуків, що зачаїлися, і допоможе вам виявити павутину або кладки яєць, заховані між гілками", — пояснює Торогуд.

Приберіть павутину і кокони

Якщо на ялинці все ж знайшлося павутиння або кладки яєць, тоді їх варто акуратно видалити щіткою або пилососом.

"Тільки не використовуйте агресивні хімічні спреї, оскільки вони можуть нашкодити не тільки комахам, а й вашій родині, а також самому дереву", — попереджає експерт.

Експерти рекомендують використовувати натуральні засоби для боротьби зі шкідниками.

Перевірте коробки з прикрасами

Павуки та інші комахи можуть з'явитися не тільки на самому дереві — в коробках з прикрасами можуть ховатися небажані шкідники, особливо якщо вони не проявляли активності з минулого року.

"Спочатку відкрийте коробки для зберігання прикрас на вулиці та перевірте їх на наявність павуків і павутиння, перш ніж заносити їх у будинок", — додала Торогуд.

Контролюйте вологість

Павуки та інші шкідники чудово почуваються у вологому середовищі. Щоб відлякати їх, забезпечте хорошу вентиляцію місця, де стоїть ялинка, і підтримуйте сухість у кімнаті.

