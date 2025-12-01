Новогодние елки кишат тысячами насекомых: ученые рассказали, как от них избавиться

Новогодняя елка может привнести в дом не только праздничное настроение, но и нежелательных гостей. Эксперты предупреждают, что на деревьях живут тысячи разных насекомых.

Специалист по борьбе с вредителями Pest-Stop Софи Торогуд предупреждает, что на новогодней ели может обитать множество жутких насекомых, пишет Daily Mail.

“Велика вероятность, что на вашей рождественской елке могут оказаться неожиданные гости”, - говорит эксперт.

Торогуд подчеркивает, что несмотря на это, не обязательно отказываться от главного атрибута Рождества и Нового года. Дополнительные меры предосторожности помогут избавить праздничное дерево от вредителей.

В последние годы, из-за растущей температуры в летнее время, увеличивается количество жуков, ос и пауков. Некоторые из этих насекомых чаще всего встречаются на рождественских елках. Дело в том, что насекомые могут откладывать яйца на деревьях, которые могут вылупляться, попав в теплый дом.

Крошечная тля, длиной всего 1-2 мм – это темно-зеленые насекомые, которые питаются соком деревьев. Зеленая тля или еловый хермес чаще всего встречается на хвойных деревьях, так как любит питаться молодыми побегами хвои. Именно из-за этих насекомых рождественская елка может засохнуть и опасть раньше времени.

Хвойные деревья также служат убежищем для жуков короедов. Их длина составляет всего 6-8 мм, а тело насекомого покрыто оранжевыми волосками.

Если новогодняя елка установлена в горшок с землей или стоит в воде, то может стать рассадником различных мух.

Клещи – самые распространенные вредители для елей, сосен и пихт, они высасывают сок из побегов, что приводит к появлению пятен и пожелтению. Каждый клещ длиной всего 0,5 мм, имеет восемь ног и мохнатое тело.

“Ваша рождественская елка может быть полна тысяч насекомых, которые живут на ветвях”, - предупреждают эксперты.

Тем не менее, специалисты говорят, что есть несколько способов, которые помогут избавиться от вредителей на рождественской елке.

Хорошо встряхните елку

Прежде чем заносить елка в дом, дерево необходимо тщательно осмотреть на предмет видимых насекомых, паутины или кладок яиц.

“Тщательное встряхивание разгонит всех затаившихся пауков и поможет вам обнаружить паутину или кладки яиц, спрятанные между ветвями”, - объясняет Торогуд.

Уберите паутину и коконы

Если на елке все же нашлась паутина или кладки яиц, тогда их стоит аккуратно удалить щеткой или пылесосом.

“Только не используйте агрессивные химические спреи, так как они могут навредить не только насекомым, но и вашей семье, а также самому дереву”, - предупреждает эксперт.

Эксперты рекомендуют использовать натуральные средства для борьбы с вредителями.

Проверьте коробки с украшениями

Пауки и другие насекомые могут появиться не только на самом дереве — в коробках с украшениями могут скрываться нежелательные вредители, особенно если они не проявляли активности с прошлого года.

“Сначала откройте коробки для хранения украшений на улице и проверьте их на наличие пауков и паутины, прежде чем заносить их в дом”, — добавила Торогуд.

Контролируйте влажность

Пауки и другие вредители прекрасно себя чувствуют во влажной среде. Чтобы отпугнуть их, обеспечьте хорошую вентиляцию места, где стоит елка, и поддерживайте сухость в комнате.

Напомним, ученые рассказали, как елки развили свою восхитительную пирамидальную форму. В преддверии новогодних праздников ученые выпустили очередное рождественское исследование.