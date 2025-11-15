Головна ялинка України: чим її прикрасять, і хто може в цьому взяти участь

Головну ялинку країни, яку встановлять на Софійській площі, прикрасять 10,5 тис. іграшок, а взяти участь у цьому може кожен охочий.

Загалом для створення ялинки використають 4,5 тис гілок, а іграшки матимуть вигляд матових різнокольорових кульок. Відповідні фото показав Telegram-канал "Київ 24".

Раніше стало відомо, що всі витрати, пов'язані з облаштуванням та утриманням різдвяно-новорічної локації, покриють приватні меценати.

Президент компанії Folk Ukraine, засновник Добропарку Ігор Добруцький розповів в ефірі Київ24, що цього року головна ялинка країни буде заввишки 16 метрів.

"Ми хочемо, щоб ялинка була душевною, відповідала тому внутрішньому стану, який зараз і в мене, і в інших людей, і щоб вона гармоніювала із Софійською площею", — зазначив він.

За його словами, усі охочі прикрашати ялинку мають прийти на Софійську площу з 25 до 30 листопада, де їм дадуть кошик з іграшками, гірлянди, гілочки.

"Ви розправляєте, і далі всім цим із вашою енергією ми прикрашаємо ялинку, поки не прикрасимо її. А зверху встановимо різдвяну зірку, яку запалимо 6 грудня, у День святого Миколая. Такий ось приблизний сценарій", — поділився Добруцький.

Крім ялинки, на площі з'являться невелика ковзанка і кілька будиночків для реалізації кондитерських виробів і гарячих напоїв.

Локація запрацює 6 грудня, у День святого Миколая.

Киян також попередили, що окремих масових заходів на Софійській площі проводити не будуть.

Нагадаємо, 28 серпня стало відомо, що Кабінет міністрів України зобов'язав масові та урочисті заходи в областях погоджувати з військовим керівництвом, а в Києві — з Генеральним штабом ЗСУ.

Також повідомлялося, кому і чому можуть відмовити в дозволі на проведення масових заходів.