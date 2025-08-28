Це обов'язково: масові заходи в Україні тепер потрібно погоджувати з військовими, — ЗМІ

Кабінет міністрів України зобов'язав масові та урочисті заходи в областях погоджувати з військовим керівництвом, а в Києві — з Генеральним штабом ЗСУ.

Відповідне розпорядження підписала прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела в уряді та серед військово-політичного керівництва.

"З урахуванням вимог статті закону України "Про правовий режим воєнного стану" прошу в разі планування проведення масових (урочистих) заходів забезпечити обов'язкове їх узгодження з військовими командуваннями в зоні їхньої відповідальності, а в Києві — з Генеральним штабом Збройних сил", — йдеться в документі.

Відповідне доручення глава Кабінету міністрів України надала міністрам, керівникам центральних органів виконавчої влади, а також керівникам обласних та Київської міської військових адміністрацій.

Раніше в деяких містах уже заборонялося проводити масові заходи в періоди, коли існував ризик обстрілів. Наприклад, у Полтаві такі обмеження було введено з 18 по 24 червня.

Нагадаємо, днями Кабмін дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років включно.

Також повідомлялося, що брат прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко в серпні 2022 року купив нерухомість у Лондоні і виїхав з України ще до повномасштабного вторгнення.

Юлія Свириденко підтвердила цю інформацію, але в подробиці вдаватися не стала.