Виїхав ще до війни: прем'єр Свириденко підтвердила, що її брат Віталій живе за кордоном (відео)

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко підтвердила, що її молодший брат Віталій проживає за кордоном. Вона запевняє, що той виїхав з України ще до війни.

Це зізнання прозвучало на полях Національного молитовного сніданку, коли журналістка поцікавилася у глави уряду місцем проживання її брата, пише "Радіо Свобода".

За словами Свириденко, її молодший брат виїхав за кордон ще до початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ і відтоді живе за межами України.

Віталій Свириденко: що про нього відомо

Віталій Свириденко 1989 року народження 2021 року балотувався до Верховної Ради в мажоритарному окрузі №206 як самовисуванець, але не пройшов, а 2020-го був обраний депутатом Чернігівської облради від партії "Слуга народу".

Згідно з декларацією Свириденка за 2023 рік, у серпні 2022-го він обзавівся будинком, квартирою і земельною ділянкою у Великій Британії.

Народна депутатка Мар'яна Безугла написала, що Свириденко, котрй як голова Чернігівської обласної федерації стрільби ще в листопаді 2021 року видавав сертифікати, поїхав навчатися до Лондона і не повернувся.

"Це про цінності і про те, на що буде готовий новий прем'єр у боротьбі за державу, коли громадяни готові, коли йому доведеться воювати на два фронти, мобілізувати економіку, людей, підприємства, закопувати школи під землю і захищати міста. Для початку, хоча б мати сміливість прокоментувати, Юліє Анатоліївно?" — ідеться в пості Безуглої від 14 липня.

