Выехал еще до войны: премьер Свириденко подтвердила, что ее брат Виталий живет за границей (видео)

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко подтвердила, что ее младший брат Виталий проживает за границей. Она уверяет, что тот выехал из Украины еще до войны.

Это признание прозвучало на полях Национального молитвенного завтрака, когда журналистка поинтересовалась у главы правительства местом проживания ее брата, пишет "Радио Свобода".

По словам Свириденко, ее младший брат выехал за границу еще до начала полномасштабного вторжения ВС РФ и с тех пор живет за пределами Украины.

Виталий Свириденко: что о нем известно

Виталий Свириденко 1989 года рождения в 2021 году баллотировался в Верховную Раду по мажоритарному округу №206 как самовыдвиженец, но не прошел, а в 2020-м был избран депутатом Черниговского облсовета от партии "Слуга народа".

Согласно декларации Свириденко за 2023 году, в августе 2022-го он обзавелся домом, квартирой и земельным участком в Великобритании.

Согласно декларации Свириденко. в августе 2022 года он купил недвижимость и землю в Великобритании Фото: Скриншот

Народный депутат Марьяна Безуглая написала, что Свириденко, которые как глава Черниговской областной федерации стрельбы еще в ноябре 2021 года выдавал сертификаты, уехал учиться в Лондон и не вернулся.

"Это о ценностях и о том, на что будет готов новый премьер в борьбе за государство, когда граждане готовы, когда ему придется воевать на два фронта, мобилизовать экономику, людей, предприятия, закапывать школы под землю и защищать города. Для начала, хотя бы иметь смелость прокомментировать, Юлия Анатольевна?" – говорится в посте Безуглой от 14 июля.

Марьяна Безуглая рассказала о выезде брата Юлии Свириденко за границу Фото: Скриншот

Мы также рассказывали, что в правительстве рассказали, кто избежит уголовной ответственности за незаконный выезд за границу.