Не просто перестановка кроватей: что нового принес Кабмин Свириденко и почему Шмыгаль не совсем ушел

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Новое правительство. Два министерства-монстра и незаменимый Галущенко

Все те, кто говорит, что новый Кабмин — это перестановка кроватей, неправы. С точки зрения бюрократии произошло несколько весомых изменений:

Если говорить о реформах или прорывах — никаких изменений не будет. Главная причина заключается в том, что у нас, с точки зрения экономики, есть два прямо противоположных пути. Первый — сделать ставку на максимальную занятость населения даже частично в ущерб налоговому наполнению. Это позволило бы сделать максимальный скачок на горизонтальном уровне и точно замедлило бы отток людей и капитала. Второй путь, который выбрало государство еще в довоенный период, но с 2024 года полностью обновило этот курс — максимальное наполнение бюджета в ущерб развитию бизнесов, которые просто не вытягивают нынешнюю налоговую нагрузку. Эта модель выгодна в коротком промежутке и дает определенные результаты. С точки зрения развития государства — это тупиковый путь, по моему мнению. Но решения приняты и их менять никто не будет. К сожалению. Дискуссии о новом правительстве были не о том, как будет функционировать государство (читай п.1). Оппозиция говорила о перестановке кроватей, власть просто молчала, а целый пул уважаемых экспертов, в надежде на будущие контракты, зализывали задницу. Поэтому, когда многие говорят, что это самая скучная премьериада, то они правы лишь отчасти. Это самая прогнозируемая премьериада, где нет и не могло быть чего-то нового. Потому что никто (подчеркиваю — никто, ни во власти, ни в оппозиции, ни в экспертной среде) не нуждался хотя бы в намеке на дискуссию. Логика выборов, которых не будет, но в которой мы живем, предусматривает черное и белое. А дискуссия — это всегда нюансы. В новом правительстве восстановлен "монстр" Минэкономики+Минагро. Это министерство полностью остается в координации нового премьера. Можно спорить, логично ли это объединять. Но ключевой ответ на этот вопрос — логика подчинения и отсутствие достойного кандидата на Минагро, которому бы доверяли. Главное изменение нового Кабмина — это образование государства в государстве: объединение Минобороны и Минстратегпрома (60% бюджета) под руководством Дениса Шмыгаля и под кураторством Михаила Федорова. Шмыгаль и Федоров имеют очень неплохие отношения и, как говорят в Офисе, президент дал Шмыгалю карт-бланш на все нужные кадровые изменения. Собственно, эти изменения или их отсутствие и будут лакмусовой бумажкой того, смена правительства — это перестановка кроватей. В наших условиях фейсбук-судов любые подобные изменения будут предусматривать массу денег на информационные и не только кампании. Но повторюсь — это главное изменение нового правительства. Причем изменение, инициированное лично, насколько я понимаю, Президентом. Несмотря на то, что его окружение видело эту конфигурацию совсем иначе. Что касается министра юстиции Галущенко, то здесь просто надо понимать: нет такого документа в Кабмине, который бы не визировал Минюст. Это министерство — фильтр всех решений. Ну и плюс, это контроль за всеми пенитенциарными учреждениями. Это не самое главное, но очень существенно.

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