В Украине происходят значительные ротации в Кабинете министров, связанные с приходом на должность премьер-министра Юлии Свириденко. Фокус спросил у экспертов, что это означает для будущего украинской экономики.

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Верховная Рада сегодня 17 июля проголосовала за назначение на должность премьер-министра Украины Юлии Свириденко, которая ранее возглавляла Министерство экономики. Также в правительстве происходят другие изменения, которые коснулись почти всех министерств. На посту министра финансов остается Сергей Марченко, а вот министром энергетики станет руководительница Министерства защиты окружающей среды Светлана Гринчук. Тогда как Минэкономики будет руководить Алексей Соболев, который сейчас является первым заместителем министра экономики. Минагрополитики и Минзащиты окружающей среды планируют ликвидировать, а функционал министерств добавить Министерству экономики. Как изменения в правительстве повлияют на экономическую политику в Украине и ожидать ли резких изменений в экономике, Фокус спросил у профильных экспертов.

Новая экономика — не сегодня: как эксперты оценили приход новых министров

Косметический ремонт, который не решает главных проблем. Именно так эксперты охарактеризовали изменения в правительстве Украины, в том числе и в отношении экономического блока. Также эксперты отметили, что по факту изменения не состоялись, ведь ядро команды прошлого правительства Дениса Шмыгаля (как и сам Денис Шмыгаль, который возглавил Минобороны) осталось. А еще очевидным для экспертов является контроль правительства и ротаций в нем со стороны Офиса президента, однако в результате этих решений кардинальных изменений в экономике никто из опрошенных специалистов не ожидает.

Что же касается плана работы нового правительства, то уже вчера были детализированы задачи на следующие шесть месяцев для нового правительства. Речь идет о главном — увеличить производство собственного оружия в Украине, полностью обеспечить контрактирование необходимых объемов всех типов дронов для Сил обороны Украины, провести ощутимую дерегуляцию и высвободить внутренний экономический потенциал страны, а также обеспечить полное выполнение программ социальной поддержки людей.

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Новый Кабмин — новые ставки: чего ожидают от Кабмина Юлии Свириденко уже сейчас

В целом некоторые эксперты сомневаются в определенной логике нынешних перестановок в правительстве. "А что мешало госпоже Свириденко это делать, например, неделю назад?", — спрашивает экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, комментируя план работы правительства. И продолжает: "Это ее прямые полномочия, она первый вице-премьер по экономическим вопросам. Понимаете, о чем я говорю? Тем более, когда мы с вами посмотрим, он весь финансовый блок остается на месте, Марченко остается на месте. То есть никаких изменений не может быть, потому что все же остаются на месте. Назовите мне новую личность, нового человека в этом правительстве, который бы не был в предыдущем".

К Минэкономики присоединят Министерство аграрной политики и продовольствия

По мнению Олега Пендзина, в правительстве — люди неслучайные. "Это люди, которые работали в правительстве, это люди, которые и так имели все полномочия для того, чтобы решать все вещи, фактически речь идет больше о формализации, перетасовке фигур, а не об изменениях в экономической политике", — отметил эксперт.

Финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин считает, что определенный план у обновленного правительства есть, согласно которому оно будет пытаться работать. "Уверен — планы есть. Согласованы и плановые объемы внешних поступлений и инвестиций, особенно в оборонку. Последние соглашения, в частности с Конференции в Риме является этому подтверждением. Так что новый Кабмин будет исполнителем всех этих планов. Насколько удачно, учитывая "встречные ветры", продолжение боевых действий, будет видно. Сейчас высвобождение потенциала — это про ВПК/милтек, привлечение капитала для покрытия дефицита, на восстановление", — пояснил в комментарии Фокусу Андрей Шевчишин.

Усиление ВПК было в перечне главных задач новому правительству от Владимира Зеленского Фото: Facebook

Говоря об озвученной Владимиром Зеленским задаче по дерегуляции, Андрей Шевчишин отметил: "Наша дерегуляция — это с одной стороны внешнее финансирование дефицита бюджета и, соответственно, выполнение требований кредиторов/партнеров, а с другой — финансирование обороны за счет собственных поступлений, которые требуют усиления администрирования. Следовательно, возникает потребность в действиях, которые бы балансировали систему, давали полный простор бизнесу, поддерживали его конкурентоспособность. И еще более важной задачей является проведение реформы — таможни, БЭБ, судебной".

Риском для экономики Олег Пендзин называет решение о слиянии в одном министерстве трех — Минэкономики, Минагрополитики и Минзащиты окружающей среды. "По опыту я вам могу сказать, чем больше структура, тем меньше она управляема. Когда мы с вами говорим, например, о Министерстве экономики, оно и так вообще является монстром. А здесь слияние с другими министерствами. Министерство экономики и так является чрезвычайно большим и разветвленным органом. А теперь представим себе, что к тому монстру под названием Министерство экономики присоединяется Минагрополитики, которое абсолютно другое по своей логике. И еще Минзащиты окружающей среды. И какие при этом дополнительные задачи ложатся на плечи человеку, который будет теперь представлять политику в трех направлениях. Готов ли он к этому? Настолько ли он квалифицирован?", — говорит Олег Пендзин.

В Министерстве финансов изменений не произошло — министром остался Сергей Марченко Фото: Мінфін

По мнению эксперта, любое сокращение определенного органа власти (а в данном случае минус два министерства — Минагрополитики и Минзащиты окружающей среды), как правило, ведет к потере полномочий и потере функций. "Когда начинается сокращение, то уходят не просто люди, уходят функции, которые потом, учитывая весь опыт реформирования Кабинета Министров за все годы независимости, проявляли следующим образом: сначала все сокращается, а потом начинают панически подбирать людей, чтобы не потерять те функции, которые жизненно важны для государства. Сейчас делается такое ужасающее объединение с таким ужасным сокращением. Не будет ли потеряна управляемость государственными процессами, которые крайне важны, чтобы государство продолжало выполнять те функции, которые на него возложены?", — отметил Олег Пендзин в разговоре с Фокусом.

Энергетика — в новых руках: чего ожидать после изменений в министерстве энергетики

Фокус также попытался выяснить, что будет происходить в энергетической сфере Украины после появления нового министра энергетики — Светланы Гринчук.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что мало что изменится после назначения нового главы Минэнерго. "На мой взгляд, здесь не нужно каких-то больших ожиданий иметь, поскольку мы все видим в новом правительстве те же самые лица, просто они поменялись местами. И рассчитывать на то, что правительство будет какую-то самостоятельную политику проводить, какие-то большие реформы... мне кажется, это такие напрасные ожидания", — отметил эксперт в разговоре с Фокусом . На его взгляд, учитывая, что Минэнерго и раньше не внедряло никаких реформ и не имело большого влияния на энергетический сектор, его вполне можно было бы сократить до департамента в составе Министерства экономики.

В энергетической политике в результате появления нового министра вряд ли что-то изменится, говорит эксперт Владимир Омельченко Фото: УНИАН

"Так в Германии и в большинстве стран Европы, потому что не понятно, чем Минэнерго вообще занимается. Потому что все функции энергетические выполняет регулятор НКРЭКУ. Это Комиссия занимается регулированием рынков, в условиях, когда Украина пытается заниматься интеграцией энергетических рынков, ключевую роль играет именно НКРЭКУ, а не министерство, потому что именно НКРЭКУ выдает лицензии, регулирует ситуацию на рынке, устанавливает правила работы рынка", — пояснил Владимир Омельченко.