Новый Кабмин — новые ставки: чего ожидают от Кабмина Юлии Свириденко уже сейчас

Нынешние кадровые перестановки в украинском правительстве произошли вскоре после того, как Дональд Трамп объявил о новой программе продажи оружия Украине, обращает внимание The Washington Post, предполагая, что таким образом Банковая пытается улучшить коммуникацию с Белым домом. Действительно ли это так, и какие ключевые геополитические задачи будут стоять перед членами обновленного Кабмина, выяснял Фокус.

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В четверг, 17 июля Верховная Рада 262 голосами "За" поддержала назначение Юлии Свириденко премьер-министром Украины.Собственно само предложение 39-летней Свириденко занять пост главы правительства должно было стать четким сигналом для президента США Дональда Трампа, что сотрудничество с официальным Вашингтоном "чрезвычайно важно для Украины, в том числе в контексте "исторического соглашения" о полезных ископаемых, отмечает The Washington Post (WP), добавляя при этом, что госпожа Свириденко лично вела переговоры с министром финансов США Скоттом Бессентом, "которого считают настоящей финансовой звездой".

"Таким образом Зеленский будто показывает: благодаря этому соглашению Юлия Свириденко теперь возглавляет правительство. Хотя о замене господина Шмыгаля говорят уже давно, именно американский фактор сыграл свою роль в выборе момента для ротации", отмечает WP.

Издание также напоминает, что во время недавнего телефонного разговора с Трампом, Владимир Зеленский обсуждал замену посла Украины в США Оксаны Маркаровой, которую ранее раскритиковали республиканцы за якобы приверженность к демократам, в частности за ее роль во встрече в Пенсильвании между Зеленским и президентом Джо Байденом перед выборами в ноябре прошлого года.

Отметим, что главным претендентом на эту позицию является министр обороны Рустем Умеров. Между тем, в вечернем видео обращении в среду, 16 июля глава государства без всякой конкретики, отметил, что Умеров "будет помогать, в частности, на международном треке — всеми договоренностями, а также необходимой координацией". По словам нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка, Умеров якобы остается в Украине и будет работать в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО). При этом парламентарий уточнил, что кандидатуру господина Умерова якобы забраковала американская сторона.

Каковы ключевые внешнеполитические направления для правительства Свириденко

В геополитической плоскости для обновленного украинского правительства есть как минимум два крайне важных направления, убежден исполнительный директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов. В частности, в разговоре с Фокусом эксперт отметил: "Первое направление — выполнение Украиной своих обязательств перед Евросоюзом и фактическое открытие кластеров относительно переговоров о вступлении в ЕС. Это чрезвычайно важный момент, поскольку речь идет о необратимом процессе членства Украины в Европейском Союзе. Что же касается второго важного направления — отношений с США — то следует учитывать, что там первую скрипку играет Дональд Трамп. Между тем, если, например, Шмыгалю на новой должности министра обороны удастся найти точки соприкосновения с главой Пентагона Гегсетом, это будет очень серьезный плюс".

Комментируя анонсированную замену посла Украины в США, политолог отметил: "Оксана Маркарова, к сожалению, провалила этот участок своей работы. Она не смогла найти общего языка с республиканцами и дошло даже до того, что спикер американского Конгресса Майк Джонсон публично требовал ее уволить. Удастся ли преемнику госпожи Маркаровой выровнять ситуацию, сказать сложно, ведь здесь речь идет не только о контактах с военными, но и об установлении и закреплении двухпартийной поддержки Украины в США".

Несколько опасным аспектом в контексте правительственных ротаций, по мнению Александра Леонова, является тот факт, что, проводя кадровые перестановки в Кабмине, власть открыла кейс относительно возможности проведения и выборов в разгар полномасштабной войны. "Этот нюанс на самом деле может подтолкнуть не в том направлении, если не всех, то часть наших союзников. Поэтому нужно было сначала изменить законодательство, а уже тогда идти по документально выписанной процедуре", — заключает эксперт.

Почему замена Шмыгаля является сигналом для иностранных союзников

В то же время политолог Петр Олещук в разговоре с Фокусом констатирует: "Главное внешнеполитическое направление обновленного Кабмина — это весь набор вопросов, касающихся вступления Украины в ЕС. Безусловно, важным является и американское направление. Юлия Свириденко, насколько я понимаю, достаточно успешно участвовала в переговорах с США, поэтому здесь есть надежда, что в статусе главы правительства она все эти контакты продолжит и углубит".

Говоря об отставке Дениса Шмыгаля, эксперт акцентировал, мол, тот факт, что он остается во власти является сигналом партнерам по демонстрации единства команды президента Зеленского. "Впрочем, должность министра обороны в Украине сейчас подобна электрическому стулу — сразу будет недоброжелательное внимание", — прогнозирует политолог.

В контексте же дипломатических перестановок, в частности, замены посла Украины в США эксперт подчеркнул: "Во-первых, чрезвычайно важным является если не сохранение двухпартийной поддержки, то по крайней мере нормализация отношений с обеими партиями США, а во-вторых, необходимо глубинное понимание модели властного американского управления с тем, чтобы не входить с ней в противоречия, которые кроме дополнительных проблем ничего не принесут".

Какой "букет" ждет Юлию Свириденко в Кабмине

Перед обновленным Кабинетом министров Украины стоит целый ряд важнейших геополитических задач, считает политолог Олег Постернак.

"Первая задача — правительство должно аккумулировать международную финансовую и военную помощь для реализации обороностойкости Украины. В этом контексте следует отметить, что Шмыгаль был, есть и остается довольно профессиональным коммуникатором, поэтому его контакты со многими международными группами также пригодятся в будущем. Второй момент — это использование инвестиций для перезапуска оборонно-промышленного комплекса. Президент четко сказал, что Украина должна довести в течение полугода процент своего оружия до 50% вместо имеющихся сейчас сорока процентов. Понятно, что это потребует аккумуляции ресурсов и интенсификации контактов с иностранными союзниками", — отмечает эксперт в разговоре с Фокусом.

Еще одним важным направлением для КМУ политолог считает подготовку к отопительному сезону: "На первый взгляд может показаться, что данный вопрос лежит исключительно во внутренне экономической плоскости, но это не так. Этот тематический кейс также напрямую связан с международными политическими коммуникациями, так как Россия вынесла своими ударами значительные объемы газовой инфраструктуры Украины и сейчас закупка голубого топлива и подготовка к отопительному сезону — это просто критический вопрос, который касается взаимоотношений с представителями правительств других стран, в частности США".

Не менее важной задачей для обновленного правительства, отмечает Олег Постернак, является полноценный запуск Фонда восстановления, который базируется на так называемом минеральном соглашении между Киевом и Вашингтоном. Качественное усиление этого тематического трека, по мнению эксперта, позволит нормировать американо-украинские отношения и перевести их в динамично-взаимовыгодное русло.

В общем, констатирует политолог, "букет" геополитических задач, стоящих перед обновленным украинским правительством является достаточно обильным и не менее пестрым.