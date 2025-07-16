Шмыгаль – министр обороны: Зеленский одобрил перестановки в Кабмине (видео)

Дениса Шмыгаля назначили новым министром обороны Украины. Ведомство под его руководством будет влиять на производство украинского оружия.

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О новых назначениях в Кабинете министров сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Сегодня я подписал документы в Верховную Раду о Денисе Шмыгале как о новом министре обороны. Через Министерство обороны будут управляться и стратегические отрасли индустрии", — заявил он.

В то же время министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин возглавит госкорпорацию "Укроборонпром".

Минобороны будет иметь большее влияние на производство украинского оружия. Также готовится аудит всех взаимодействий с западными партнерами: поставки оружия, инвестиции в украинское производство и другие общие проекты.

"Задача очень конкретная. Сейчас украинского оружия на фронте, во всех наших операциях — около 40%. Это уже значительно больше украинского производства оружия, чем когда-либо за время независимости нашего государства… Но нужно больше", — отметил глава государства.

Зеленский уверен, что нужно"выталкивать войну на территорию России", чтобы россияне почувствовали, что они сделали и какова цена отказа президента Владимира Путина от прекращения огня и настоящего мира.

"Мы должны достичь уровня 50% украинского оружия за первые шесть месяцев работы нового правительства", — добавил он.

Напомним, в Украине хотят объединить функции части министерств, а лишние — ликвидировать. К примеру, Министерство социальной политики могут объединить с Министерством по делам ветеранов.

Министерству нацединства, заработало лишь 3 декабря 2024 года тоже грозит ликвидация. Глава ведомства Алексей Чернышов попал в коррупционный скандал по делу о земельной коррупции.