Радикальные методы: вернутся ли украинцы из-за границы, если в ЕС сократят выплаты и поддержку

Украинское правительство продолжает искать способы возвращения своих граждан из-за границы, и даже могут прибегать к радикальным мерам в виде сокращения поддержки. Опрошенные Фокусом эксперты, считают, что действия властей направлены больше на политические цели, чем на решение реальных проблем украинцев.

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Украинское правительство изучает различные способы стимулирования возвращения украинцев из-за рубежа. Одним из предложений является сокращение поддержки для украинских беженцев в странах ЕС. Также обсуждается ограничение доступа к консульским услугам для мужчин призывного возраста. Об этом пишет испанское общественно-политическое издание El Pais.

Власть не впервые говорит о возвращении украинцев на Родину, и теперь для решения этой задачи создано новое ведомство — Министерство национального единства. Президент Владимир Зеленский назвал его работу одной из приоритетных в рамках плана постоянства, представленного парламенту 19 ноября. Министерство создано на базе реорганизованного Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и официально начало функционировать 3 декабря.

Возвращение украинцев из-за границы: подготовка к выборам в Украине

Политический эксперт Олег Постернак считает, что к информации от западных СМИ по таким вопросам стоит относиться осторожно, поскольку она может быть интерпретирована по-разному. Однако есть два очевидных сигнала, что власть активно работает над привлечением голосов из зарубежного избирательного округа.

"Во-первых, создание нового Министерства национального единства, которое будет заниматься украинцами за рубежом. Во-вторых, массовое назначение послов в декабре. Это означает, что власть хочет понимать за кого будут голосовать и поддерживать зарубежные украинцы. Вероятно, послам будут даны негласные инструкции, связанные с подготовкой к избирательной кампании. А как еще объяснить, что за три года войны таких нужных послов не приобщают, а тут в декабре массовое новое назначение", — говорит Фокусу Постернак.

Если действительно будут приняты меры по сокращению поддержки беженцам, то на голоса зарубежных украинцев рассчитывать не стоит, считает эксперт, так как эти решения будут восприняты очень негативно. Тем не менее, такой подход может получить одобрение части украинского общества, особенно тех, кто оставался в стране во время войны и негативно относится к тем, кто за границей.

"Потому что есть большая масса людей, которые выехали за границу из регионов, где нет масштабных разрушений (например, из западных областей), и эти люди нередко трудоустроены нелегально или выехали, чтобы избежать мобилизации. В этом контексте идея их возвращения может быть воспринята как "справедливый шаг" с точки зрения тех, кто оставался в Украине", — предполагает политолог.

Возвращение украинцев из-за границы, а не из оккупации

Общественный и политический деятель, доктор юридических наук Борис Бабин отмечает, что в целом, идея создания Министерства национального единства вызвала не просто противоречивую, а очень обоснованную критику со стороны различных экспертов и общества. Основной проблемой является ликвидация Министерства реинтеграции, которое отвечало за украинцев на оккупированных территориях.

"Напомню, что на оккупированных территориях находятся миллионы граждан Украины. Зато создается структура, которая будет сосредоточена на работе с украинцами, проживающими в третьих странах. Очевидно, что риски и угрозы для украинцев за рубежом значительно меньше, чем для тех, кто находится в условиях оккупации. Такая смена приоритетов противоречит не только моральным обязанностям государства перед своими гражданами, но и Конституции Украины, которая определяет права человека высшей ценностью. Причиной этого решения может быть подготовка к выборам. Ведь на оккупированных территориях голосование провести будет невозможно, если эти регионы будут оставаться под контролем врага. В то же время украинцы в Европе смогут принять участие в выборах", — говорит Фокусу Бабин.

Эксперт считает, что это решение власти выглядит как политический ход для обеспечения голосов украинской диаспоры. Создание нового министерства для этого вызывает вопрос о целесообразности и эффективности такого шага, ведь это прецедент, который не имел места в новейшей истории Украины. Кроме того, возникает вопрос о реализации программы возвращения украинцев.

"Единственная категория граждан, по которой власть Украины может и должна требовать возвращения — это военнообязанные. Согласно Конституции Украины, все граждане имеют обязанность защищать государство. Если человек пригоден к военной службе, или его профессиональная деятельность является критически важной для обороноспособности, государство имеет право требовать их возвращения. Это власть должна обсуждать с обществом и иностранными партнерами. Но значительное количество украинцев выехавших за границу — является гражданским населением, которое подпадает под международную защиту", — продолжает Бабин.

По словам эксперта, в таких условиях требования Украины к иностранным государствам уменьшить или отменить эту защиту могут противоречить международному праву, а также Конституции Украины. Если власть будет настаивать на таких шагах, это не только не вернет массово граждан в Украину, но и усилит их интеграцию в странах пребывания.

Европейские страны воспринимают украинских беженцев как ресурс для своих экономик и обществ. Поэтому принудительные меры или сокращение помощи не будут стимулировать возвращение. Бабин считает, что единственными эффективными способами для поощрения украинцев к возвращению является завершение войны, стабильность, повышение уровня доходов и улучшение политической ситуации и ситуации с безопасностью в Украине.

Такого же мнения директор по адвокации Центра прав человека ZMINA Елена Лунева.

"Очевидно, что сокращение помощи украинцам за рубежом как способ их возвращения на Родину является необоснованным. Чтобы способствовать их возвращению, государство должно обеспечить не только безопасность на подконтрольных территориях, но и учесть реальные проблемы этих людей. Ведь многим украинцам, которые сейчас находятся за границей, некуда возвращаться: их дома разрушены, а территории, где они жили, до сих пор оккупированы", — говорит Фокусу Лунева.

По словам эксперта, возвращение в страну, где продолжаются боевые действия, происходят ежедневные ракетные удары и атаки дронов, означает для людей не только риск для жизни, им еще нужно самостоятельно искать жилье, работу и решать многочисленные проблемы без надлежащей государственной поддержки. В такой ситуации попытки сокращать помощь или убеждать европейские страны в этом нецелесообразны, если Украина не выполнила свое "домашнее задание" — создание условий для возвращения.

"На мой взгляд, Украина сейчас абсолютно не готова к массовому возвращению граждан. Должен быть баланс: государство должно быть заинтересовано в людях, ведь их возвращение — это вопрос восстановления страны, демографии и будущего. Но возникает вопрос, почему государство делает акцент на возвращении украинцев из-за границы, игнорируя тех, кто остался на оккупированных территориях или является внутренне перемещенными лицами", — продолжает Лунева.

Украина пока не создает необходимых условий для этих людей, не решаем проблемы с документами, выплатами или базовой поддержкой. Более того, орган, который ранее занимался вопросами ВПЛ — Министерство реинтеграции, — реорганизуется в Министерство национального единства, которое занимается только украинцами за рубежом.

"Это выглядит как странная и непоследовательная политика, которая только усиливает дисбаланс в отношении к различным категориям граждан. Так не должно быть", — резюмирует эксперт.

Министерства национального единства: зачем оно нужно

Организационные аспекты нового министерства также вызывают много вопросов. Так, Борис Бабин задается вопросами: за какие средства оно будет работать, если бюджет уже утвержден? Какие полномочия будет иметь эта структура, если они будут дублировать функции МИД?

"И можно почитать Конституцию, там чиновники должны действовать в соответствии с законами. Возникает вопрос, ребята, а что вы делаете? На какие средства вы это делаете? Ведь вы же государственные служащие, вы имеете бюджетную программу, смету, распределение. Я этого всего не вижу. Это создает ситуацию, в которой иностранные партнеры не будут понимать роли представителей этого министерства", — говорит Бабин.

Таким образом, идея создания Министерства национального единства выглядит непродуманной и в основном политически мотивированной. По словам эксперта, вместо того, чтобы решать реальные проблемы украинцев на оккупированных территориях или способствовать их возвращению, власть создает новую бюрократическую структуру с сомнительными функциями и полномочиями. Это лишь усиливает недоверие общества к государственным институтам и их способности решать насущные вопросы.

Напомним, по данным немецких СМИ, снижение количества рабочих мест и повышение конкуренции на рынке труда усложняют процесс трудоустройства для украинских беженцев в Германии. Эксперты считают, что политические изменения после парламентских выборов 2025 года могут привести к сокращению социальной помощи и усилению обсуждений относительно возможного возвращения беженцев в Украину.

Ранее Фокус рассказывал какое будущее ждет страну, ведь уровень смертности в Украине в этом году является самым высоким в мире. В то же время, рождаемость стала наименьшей за все время независимости страны.