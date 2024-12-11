На одну женщину 0,6 ребенка: как и когда Украина поборет страшный демографический кризис

Уровень смертности в Украине в этом году является самым высоким в мире. В то же время, рождаемость стала наименьшей за все время независимости страны. Фокус поговорил с демографом и выяснил, какое будущее ждет украинскую нацию.

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По данным Министерства юстиции Украины, в первом полугодии 2024 года в стране родилось 87 655 детей — прогнозируется, что это будет атирекорд за все время независимости страны. Это на 9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и в 1,5 раза меньше, чем в первой половине 2021 года. В общем, в 2023 году количество новорожденных в Украине не превысило 187 тысяч, что стало наименьшим показателем за всю историю современной Украины. В 2022 году родилось почти 207 тысяч детей, а в 2021 году — 277,8 тысячи.

Уровень смертности в Украине в 2024 году является самым высоким в мире — 18,6 на 1000 человек. За первые шесть месяцев года, кроме рожденных, умерло 250 972 граждан, что в три раза превышает количество новорожденных.

Такая ситуация начала прогрессировать с началом войны с Россией. В период с 2018 по 2020 год смертность в Украине уже была вдвое выше рождаемости, и этот негативный тренд только углубляется. В то же время, коэффициент рождаемости в Украине за последние годы продолжает падать: если норма составляет 2,15 ребенка на женщину, то в 2023 году этот показатель был лишь 0,7, а в 2024-м, по прогнозам, снизится до 0,6.

Минус 10 миллионов человек за 30 лет

В Украине наблюдается уменьшение численности населения, что происходит из-за низкой рождаемости и повышенной смертности. По словам доктора экономических наук, заместителя директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александра Гладуна, это соотношение меняется, то больше рождений, то больше смертей, но в целом наблюдается тенденция к увеличению смертности. Пандемия COVID-19 в 2021 году также способствовала росту смертности. Сейчас основной фактор — это война, которая еще больше усугубляет демографические проблемы.

"Численность населения в Украине постоянно уменьшается с 1993 года. Два года (1991-1992) был незначительный прирост из-за миграции, но со временем этот эффект прекратился. Численность населения уменьшилась на 10 миллионов за последние 30 лет: с 52,2 миллиона в 1993 году до 42 миллионов в начале полномасштабного вторжения в 2022 году. Это произошло из-за того, что смертность превышает рождаемость. В течение этого времени рождаемость значительно снизилась, а смертность выросла", — говорит Фокусу Гладун.

До 2014 года миграционное движение в Украине преимущественно характеризовалось положительной динамикой, в частности трудовая миграция. Ежегодно около 20 тысяч человек выезжали за границу на заработки. Этот процесс был обусловлен экономическими и социальными факторами, такими как поиск лучших условий труда и высокий уровень безработицы в Украине в тот период. Однако реальная миграция, вероятно, была минусовая, поскольку многие люди оставались на постоянное проживание за рубежом.

Однако после 2014 года, особенно после аннексии Крыма и начала войны на востоке Украины, миграция приобрела другой характер, включая значительное количество внутренних переселенцев и беженцев. Изменения в политической и экономической ситуации способствовали усилению миграционных потоков, как в пределах страны, так и за границу. Ухудшилась ситуация и после полномасштабного вторжения.

"По оценкам ООН, около 6,8 миллиона украинцев выехали за границу из-за войны, хотя некоторые данные пограничной службы свидетельствуют, что эта цифра может быть на 1,5-2 миллиона меньше", — продолжает эксперт.

Демографическая стратегия: как сохранить нацию

В Украине утверждена стратегия демографического развития до 2040 года, которая включает шесть стратегических целей:

создание условий для миграционного прироста и снижения оттока украинцев за границу;

поддержка рождаемости и семей;

снижение преждевременной смертности;

обеспечение максимального трудоустройства граждан;

адаптация к старению населения;

улучшение качества жизни, в частности экологии и условий для материнства и отцовства.

Но реализовать эти стратегии во время войны очень трудно, поскольку война обычно увеличивает смертность, снижает рождаемость и создает большие миграционные потоки, говорит Гладун.

Война приводит к смертности как среди военных, так и среди гражданского населения из-за обстрелов и отсутствия безопасности в стране. Кроме того, из-за войны люди не имеют доступа к медицинской помощи, уровень стресса повышается, а хронические болезни обостряются, что также увеличивает смертность. Во время таких потрясений люди часто откладывают рождение детей до лучших времен.

"После окончания войны могут произойти компенсационные процессы, когда количество рожденных детей возрастет из-за отложенных решений о рождении. Обычно это длится до трех лет после окончания войны, хотя этот эффект может быть короче или дольше", — объясняет специалист.

По его словам, правительство планирует повысить выплаты при рождении ребенка, что может стать финансовой поддержкой для семей. Однако эффект от этих мер будет ограниченным, поскольку они не всегда могут существенно изменить решение о рождении детей.

Также надо учитывать культурные изменения, когда все больше людей выбирают карьеру или даже стиль жизни без детей (child-free). В Украине это явление пока не так широко исследовано. Однако в других странах это уже становится частью социальной практики.

Глобальная тенденция и прогнозы

"Снижение рождаемости наблюдается в большинстве европейских стран, а к 80-м годам XXI века численность населения планеты начнет сокращаться. В Украине эта проблема имеет значительно более высокие темпы", — говорит Александр Гладун.

Он отметил, что прогнозирование демографической ситуации на 100 лет вперед очень сложное, поскольку нельзя предсказать, какие события произойдут завтра или в последующие годы. Например, в 2021 году никто не мог предсказать начало полномасштабной войны, что изменило все демографические прогнозы.

Однако анализ демографического состояния Украины в предыдущие десятилетия свидетельствует, что страна имеет потенциал для восстановления. Во время стабилизации социально-экономической ситуации украинское общество восстанавливало функции, связанные с продолжением рода и нации. Следовательно, при достижении первых признаков стабильности можно ожидать, что значительная часть семей преодолеет тренд отложенного рождения. Хотя это не обязательно приведет к росту численности населения, его сокращение значительно замедлится.

Ранее Фокус рассказывал, что к 2051 году в Украине может остаться 25,2 млн человек. И для спасения страны будут завозить мигрантов из разных уголков мира.

Напомним, 3 декабря нардеп Ольга Василевская-Смаглюк предположила, что "тысяча Зеленского" нужна для подсчета населения, без учета жителей временно оккупированных территорий и тех, кто выехал за границу.