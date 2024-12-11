На одну жінку 0,6 дитини: як та коли Україна поборе страшну демографічну кризу

Рівень смертності в Україні в цьому році є найвищим у світі. В той же час, народжуваність стала найменшою за всі часи незалежності країни. Фокус поговорив з демографом і з'ясував, яке майбутнє чекає українську націю.

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За даними Міністерства юстиції України, у першому півріччі 2024 року в країні народилося 87 655 дітей — прогнозується що це буде антирекорд за всі часи незалежності країни. Це на 9% менше порівняно з аналогічним періодом 2023 року та у 1,5 рази менше, ніж у першій половині 2021 року. Загалом, у 2023 році кількість новонароджених в Україні не перевищила 187 тисяч, що стало найменшим показником за всю історію сучасної України. У 2022 році народилося майже 207 тисяч дітей, а у 2021 році — 277,8 тисячі.

Рівень смертності в Україні 2024 року є найвищим у світі — 18,6 на 1000 осіб. За перші шість місяців року, крім народжених, померло 250 972 громадян, що у три рази перевищує кількість новонароджених.

Така ситуація почала прогресувати з початком війни з Росією. У період з 2018 по 2020 рік смертність в Україні вже була вдвічі вищою за народжуваність, і цей негативний тренд тільки поглиблюється. Водночас, коефіцієнт народжуваності в Україні за останні роки продовжує падати: якщо норма становить 2,15 дитини на жінку, то у 2023 році цей показник був лише 0,7, а у 2024-му, за прогнозами, знизиться до 0,6.

Мінус 10 мільйонів людей за 30 років

В Україні спостерігається зменшення чисельності населення, що відбувається через низьку народжуваність і підвищену смертність. За словами доктора економічних наук, заступника директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександра Гладуна, це співвідношення змінюється, то більше народжень, то більше смертей, але загалом спостерігається тенденція до збільшення смертності. Пандемія COVID-19 у 2021 році також сприяла зростанню смертності. Зараз основний фактор — це війна, яка ще більше посилює демографічні проблеми.

"Чисельність населення в Україні постійно зменшується з 1993 року. Два роки (1991–1992) був незначний приріст через міграцію, але з часом цей ефект припинився. Чисельність населення зменшилася на 10 мільйонів за останні 30 років: з 52,2 мільйона в 1993 році до 42 мільйонів на початку повномасштабного вторгнення в 2022 році. Це відбулося через те, що смертність перевищує народжуваність. Протягом цього часу народжуваність значно знизилася, а смертність зросла", — каже Фокусу Гладун.

До 2014 року міграційний рух в Україні переважно характеризувався позитивною динамікою, зокрема трудова міграція. Щорічно близько 20 тисяч осіб виїжджали за кордон на заробітки. Цей процес був зумовлений економічними та соціальними факторами, такими як пошук кращих умов праці та високий рівень безробіття в Україні в той період. Однак реальна міграція, ймовірно, була мінусова, оскільки багато людей залишались на постійне проживання за кордоном.

Проте після 2014 року, особливо після анексії Криму та початку війни на сході України, міграція набрала іншого характеру, включаючи значну кількість внутрішніх переселенців і біженців. Зміни у політичній та економічній ситуації сприяли посиленню міграційних потоків, як в межах країни, так і за кордон. Погіршилась ситуація і після повномасштабного вторгнення.

"За оцінками ООН, близько 6,8 мільйона українців виїхали за кордон через війну, хоча деякі дані прикордонної служби свідчать, що ця цифра може бути на 1,5-2 мільйони меншою", — продовжує експерт.

Демографічна стратегія: як зберегти націю

В Україні затверджена стратегія демографічного розвитку до 2040 року, яка включає шість стратегічних цілей:

створення умов для міграційного приросту та зниження відтоку українців за кордон;

підтримка народжуваності та сімей;

зниження передчасної смертності;

забезпечення максимального працевлаштування громадян;

адаптація до старіння населення;

покращення якості життя, зокрема екології та умов для материнства та батьківства.

Але реалізувати ці стратегії під час війни дуже важко, оскільки війна зазвичай збільшує смертність, знижує народжуваність і створює великі міграційні потоки, каже Гладун.

Війна призводить до смертності як серед військових, так і серед цивільного населення через обстріли та відсутність безпеки в країні. Крім того, через війну люди не мають доступу до медичної допомоги, рівень стресу підвищується, а хронічні хвороби загострюються, що також збільшує смертність. Під час таких потрясінь люди часто відкладають народження дітей до кращих часів.

"Після закінчення війни можуть відбутися компенсаційні процеси, коли кількість народжених дітей зросте через відкладені рішення про народження. Зазвичай це триває до трьох років після закінчення війни, хоча цей ефект може бути коротшим або довшим", — пояснює фахівець.

За його словами, уряд планує підвищити виплати при народженні дитини, що може стати фінансовою підтримкою для сімей. Однак ефект від цих заходів буде обмеженим, оскільки вони не завжди можуть суттєво змінити рішення про народження дітей.

Також треба враховувати культурні зміни, коли все більше людей вибирають кар'єру чи навіть стиль життя без дітей (child-free). В Україні це явище поки що не так широко досліджено. Однак в інших країнах це вже стає частиною соціальної практики.

Глобальна тенденція і прогнози

"Зниження народжуваності спостерігається у більшості європейських країн, а до 80-х років XXI століття чисельність населення планети почне скорочуватись. В Україні ця проблема має значно вищі темпи", — каже Олександр Гладун.

Він наголосив, що прогнозування демографічної ситуації на 100 років вперед дуже складне, оскільки не можна передбачити, які події відбудуться завтра чи в наступні роки. Наприклад, у 2021 році ніхто не міг передбачити початок повномасштабної війни, що змінило всі демографічні прогнози.

Проте аналіз демографічного стану України в попередні десятиліття свідчить, що країна має потенціал для відновлення. Під час стабілізації соціально-економічної ситуації українське суспільство відновлювало функції, пов'язані з продовженням роду та нації. Отже, при досягненні перших ознак стабільності можна очікувати, що значна частина родин подолає тренд відкладеного народження. Хоча це не обов'язково призведе до зростання чисельності населення, його скорочення значно сповільниться.

Раніше Фокус розказував, що до 2051 року в Україні може залишитись 25,2 млн людей. І для спасіння країни будуть завозити мігрантів з різних куточків світу.

Нагадаємо, 3 грудня нардепка Ольга Василевська-Смаглюк припустила, що "тисяча Зеленського" потрібна для підрахування населення, без врахування жителів тимчасово окупованих територій та тих, хто виїхав за кордон.