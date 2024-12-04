Замість українців зʼявляться мігранти з інших країн: яким буде населення через 25 років

Щороку в Україні скорочується чисельність населення, нині сильно на це впливає війна. До 2051 року цей показник може впасти з 35,8 мільйона до 25,2. Фокус розповідає, від чого залежить демографічна ситуація в країні, та якою буде Україна через чверть століття.

До початку повномасштабного вторгнення в Україні проживало 42 мільйони людей, нині ця кількість скоротилася до 35,8. Проте, за оцінкою Інституту демографії та проблем якості життя Національної академії наук, вже у 2051 році кількість українців може зменшитися до 25,2 мільйона.

"Питання репродуктивного здоров’я та збереження генофонду українського народу є критично важливим і має стати пріоритетом державної політики", — сказав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Демографічна ситуація в Україні: від чого залежить скорочення населення

Доктор економічних наук, заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександр Гладун заявив, що існують сценарії розрахунку, якою може бути чисельність населення. Тоді як в Україні все залежить від закінчення війни та демографічної політики, яку проводитиме уряд, та наскільки вона буде ефективною. Так через 25 років у країні може проживати 25 мільйонів осіб, або ж 30 чи навіть 35.

Також населення старіє, це відбувається по всьому світу, зокрема, в Європі є країни, старіші за Україну.

"Старіння населення відбувається у всьому світі. А якою буде репродуктивна поведінка через 25 років, ми можемо гадати, прогнозувати, але як воно буде, то невідомо", — сказав Фокусу Олександр Гладун.

Він наголосив, що Інститут демографії переглядає прогнози щороку, залежно від ситуації з мігрантами та подій на фронті. Тому до цих прогнозів потрібно ставитися як до попередження, це те, що буде, якщо нічого не змінювати, та збережуться нинішні тенденції.

Нині ситуація така, що чим довше триває війна, тим менше українців з-за кордону повернеться на Батьківщину. Проте якщо не сприяти народжуваності, то Україна як нація не збережеться.

Президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник зауважив, що цифра у 25 мільйонів громадян до 2051 року озвучена з врахуванням того, що Україна буде в кордонах 1991 року. Якщо цього не буде, то кількість людей буде меншою, зауважив у розмові з Фокусом Воскобойник.

В Україну можуть завезти мігрантів з інших країн

Гладун зазначив, що наразі на багатьох виступах кажуть про те, що потрібно в Україну завезти 4-5 мільйонів мігрантів для того, щоб ті працювали.

"Тоді загалом, про яку країну ми будемо розмовляти, якщо уряд це зробить? Це дуже велике число. Ми будемо мати зовсім іншу країну, якщо взагалі будемо мати", — повідомив він.

Олександр Гладун зауважив, що міграційні процеси потроху відбуваються у всьому світі — переміщення населення, зміна країни проживання. Проте питання в темпах — наскільки це повільно чи швидко відбувається.

"Якщо швидко, то це змінює повністю соціальний, демографічний, релігійний і ментальний склад країни й приведе до руйнування країни чи навпаки розквіту. Розквіту навряд чи. Ми бачимо багато проблем, які зараз виникають в країнах Західної Європи, тому що там багато мігрантів. Праві партії приходять до влади саме на риториці мігрантів. Ніхто не довів, що мігранти економічно витягують країну. Вони закривають деякі прогалини на певних робочих місцях, але те, що вони дуже сильно сприяють економічному розвитку, це питання", — пояснив демограф.

Гладун вважає, що краще орієнтуватися та вкладатися у власну країну, підтримувати молоді родини, пропагувати здоровий спосіб життя, сприяти розвитку медицини. За його словами, завезення мігрантів — це дуже спрощений підхід до розвʼязання демографічних проблем.

Воскобойник переконаний, що через 25 років навряд чи відбудеться велика міграція з інших країн, а тому українці переважно залишаться білою расою. Проте це буде старіша нація. До того ж Україна, на його думку, не буде найбагатшою країною Європи.

"Ще до війни кожного року чисельність населення нашої країни скорочувалася приблизно на 300-350 тисяч людей. Незалежності від того, що буде відбуватися в нашій країні, швидко збільшити кількість дітей навряд чи вийде. Тому скорочення, про яке говорять демографи, базується саме на найпростішій проблемі — ми фізично вимираємо, й обійтись без мігрантів з інших країн ми, на жаль, не зможемо навіть для того, щоб просто підтримувати чисельність населення на одному й тому самому рівні", — розповів він.

За словами Воскобойника, для того, аби за десять років в Україні продовжувало проживати 35 мільйонів людей, потрібно залучити щонайменше три мільйони мігрантів. Він зазначив, що суспільству, владі та бізнесу варто зрозуміти, що в Україні не вистачатиме не лише робочих рук, але й споживачів товарів та послуг, платників податків.

"Трудові мігранти — це не просто люди, котрі будуть приїздити й тут працювати. Можливо, вони оселяться і з часом інтегруються, стануть представниками суто політичної української нації", — заявив він.

Україна не обійдеться без залучення трудових мігрантів. Для того, аби це пройшло безболісно, Василь Воскобойник переконаний, що суспільство повинно бути готовим до прийняття іноземців, потрібно переписати міграційну стратегію країни. Також варто постійно вести інформаційну кампанію серед українців та доносити до них головну думку — в сучасному суспільстві не існує кордонів, втримати населення чи повернути всіх українців з-за кордону, збільшити народжуваність, аби побороти демографічну катастрофу, не вдасться.

"Тому найпростіший шлях і водночас найскладніший — це залучати мігрантів з інших країн", — додав він.

Нагадаємо, 3 грудня нардепка Ольга Василевська-Смаглюк припустила, що "тисяча Зеленського" потрібна для підрахування населення, без врахування жителів тимчасово окупованих територій та тих, хто виїхав за кордон.

29 жовтня доктор економічних наук, заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександр Гладун заявив, що нині про перепис населення України не може йтися, адже це неможливо організувати та недоцільно проводити. За його словами, кількість людей можна буде оцінити через рік-два після завершення війни.